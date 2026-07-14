دبي في 14 يوليو/وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، بفعاليات الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، الذي ينطلق غداً ويستمر 3 أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو.

وأكد العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض في إطار تعزيز صفوفها بخريجي برنامج مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لما يتمتعون به من مواصفات متميزة في الالتزام والانضباط والجاهزية، نظراً لتأسيسهم على برامج استثنائية عالية المستوى والقيمة خلال خدمتهم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تشارك كل عام في المعرض واستطاعت أن توظف خلال السنوات الماضية خريجين أثبتوا قدرات عالية وكفاءة في القيام بالمهام الشرطية والعسكرية التي أوكلت إليهم، وبرزوا في الكثير من التخصصات والمجالات وفي مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، موضحا أن شرطة دبي ستطرح هذا العام العديد من الوظائف أمامهم بمعرض التوظيف، من أجل توفير الفرص لهم لخدمة وطنهم، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتسخير إمكانياتهم وقدراتهم في العمل الشرطي.

وأكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي أنهت كل استعداداتها من أجل استقبال مجندي الخدمة الوطنية في منصتها بمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف في مدينة إكسبو، مُوضحاً أن شرطة دبي ستوفر عبر منصتها في المعرض، أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي على التقديم للوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.