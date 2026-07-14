أبوظبي في 14 يوليو /وام/ كرّمت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أعضاءها من شركات الوساطة، والشركات المدرجة، ومزودي خدمات ما بعد التداول خلال عام 2025، وذلك ضمن حفلها السنوي لتكريم أعضاء السوق، احتفاءً بدورهم المحوري في دعم أسواق رأس المال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة لرؤوس الأموال العالمية.

شهد الحفل، الذي أقيم بالتزامن مع إطلاق ستة عقود مستقبلية جديدة للأسهم الفردية في سوق المشتقات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية تقديم 29 جائزة للجهات الفائزة، تقديراً لإنجازاتها ومساهمتها المهمة في منطومة السوق خلال عام 2025.

وخلال العام 2025، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 12.6% لتصل إلى 342 مليار درهم، فيما سجلت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب نمواً بنسبة 13.8%، وبلغت قيمة عمليات الشراء والبيع للمستثمرين من المؤسسات 600 مليار درهم بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2024.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 4.6% لتصل إلى 3.13 تريليون درهم، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بسوق أبوظبي للأوراق المالية واستقطابه للمستثمرين الدوليين.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن أعضاء السوق والشركات المدرجة ركيزة أساسية في مسيرة نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية وتطوره، فمن خلال التزامهم المتواصل بأعلى معايير المهنية، فإنهم يسهمون في تعزيز مستويات السيولة، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم الأهداف الاقتصادية الأوسع لإمارة أبوظبي. ومن خلال هذا التكريم، نؤكد تقديرنا لدورهم فيما نحققه معاً من تقدم ونجاح.

وجرى التكريم ضمن فئات متعددة شملت أداء شركات الوساطة، وصناعة السوق، وتوفير السيولة، وخدمات ما بعد التداول، وكفاءة التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأسهمت هذه الجهود مجتمعةً في تعزيز مستويات السيولة، وزيادة مشاركة المستثمرين، ودعم التداول عبر الحدود من خلال منصة "تبادُل"، إلى جانب المساهمة في التطور الشامل لسوق أبوظبي للأوراق المالية كأحد الأسواق العالمية الرائدة.

وتم اختيار الفائزين بناءً على مزيج من مؤشرات الأداء الكمية والتقييمات النوعية، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتدعم الجهود المشتركة لأعضاء السوق والشركات المدرجة قاعدة متنامية تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر، بما يسهم في تطوير السوق وتوسيع نطاق نشاطه.

وشملت قائمة الفائزين في جانب التميز في الوساطة والتداول: "الدولية للأوراق المالية" كأفضل أداء من حيث قيمة التداول، و"إي إف جي هيرميس الإمارات" كأفضل أداء من حيث عدد الصفقات، وأرقام سيكيوريتيز عن أعلى قيمة تداول من خلال الوصول المباشر إلى السوق، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" كأفضل أداء من حيث قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة، و"إي دي إس سيكيوريتيز" كأفضل أداء من حيث قيمة التداول في المشتقات، و"بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية" كأفضل أداء من حيث عدد حسابات التداول الجديدة عبر القنوات الإلكترونية؛ والرائدة في سيولة إقراض واقتراض الأوراق المالية، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" كأفضل أداء من حيث عدد أرقام المستثمرين الجدد عبر القنوات الإلكترونية.

وفي صناعة السوق وتوفير السيولة، تم تكريم "كيو لصناعة السوق" كأفضل صانع سوق من حيث قيمة التداول في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات عن أكبر عدد من الشركات المسجلة كمزوّد سيولة؛ والمشارك الأكثر نشاطاً في إقراض واقتراض الأوراق المالية، و"الرمز كابيتال" كأكبر عدد من الشركات المسجلة لدى مزوّد سيولة.

وفي البنية التحتية للسوق وخدمات ما بعد التداول، تم تكريم المؤسسات الرئيسية التي تدعم منظومة السوق، وشملت قائمة الشركات التي تم تكريمها "ثاندر" كأول عضو تداول عن بُعد للمستثمرين الأفراد، و"بنك الإمارات دبي الوطني" كعضو التقاص العام الأكثر نشاطاً، و"بنك أبوظبي الأول" كأفضل أمين حفظ من حيث الأصول تحت الحفظ، و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كأمين الحفظ الرائد في استقطاب المستثمرين الجدد.

وعن نمو منصة "تبادُل" ونشاط التداول عبر الحدود، تم تكريم الشركات التي تسهم في توسيع الربط بين الأسواق الدولية وشملت القائمة كلا من "الدولية للأوراق المالية" كأفضل وسيط من حيث قيمة التداول عبر منصة "تبادُل"، و"الرمز كابيتال" كأفضل وسيط من حيث عدد الأسواق المسجلة عبر منصة "تبادُل"، و"فريدوم فايننشال جلوبال" كأعلى قيمة تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة "تبادُل".

وعن فئة التميز الفردي في التداول، تم تكريم المتداولين الذين سجلوا أعلى مستويات التميز في التداول، وهم محمد أحمد العينا "الدولية للأوراق المالية"، ورضا عبد السميع صالح أحمد "إي إف جي هيرميس الإمارات"، ومحمد أحمد الخطيب "الرمز كابيتال".

وشملت قائمة الشركات المدرجة المكرمة والتي أظهرت كفاءة عالية في إصدار التقارير المالية "بالمز سبورتس"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين"، و"بنك أم القيوين"، و"بنك أبوظبي التجاري".