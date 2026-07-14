بتوجيهات عمار بن حميد.. إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية

عجمان في 14 يوليو / وام / بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن، تزامناً مع "عام الأسرة"، وبما يجسد اهتمام دولة الإمارات بدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن القرار يترجم رؤية القيادة في تسهيل شؤون المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، بما يعزز استقرارهم الأسري ويدعم رفاه المجتمع.

وقال إن الإعفاء ينسجم مع توجهات حكومة عجمان في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتمكين المواطنين من استكمال إجراءات توثيق ملكياتهم بسهولة ومن دون أعباء إضافية.

وأشار إلى حرص الدائرة على تعزيز جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتسخير مختلف الإمكانات لتقديم خدمات استباقية متكاملة تواكب تطلعاتهم.

وأوضح أن باقة "فك الرهن بعد السداد" تمثل نموذجاً للتكامل الحكومي، وتسهم في تقليل المتطلبات وتصفير البيروقراطية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لترسيخ مكانة عجمان مدينة مستدامة ورائدة في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن قرار الإعفاء من رسوم فك رهن المسكن الحكومي يأتي تقديراً للمواطنين الذين أتموا سداد التزاماتهم التمويلية، ويسهم في تحفيزهم على استكمال إجراءات توثيق الملكيات.

وأكد التزام الدائرة بدورها المجتمعي وحرصها على تبني مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات الرضا والسعادة لدى مختلف فئات المتعاملين.