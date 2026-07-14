مؤسسة الشارقة للفنون تطلق برنامج "حواريّات"

الشارقة في 14 يوليو /وام/أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون إطلاق برنامج "حواريّات" وهو منصة تستضيف سلسلة من الحوارات المعمقة مع فنانين وكتّاب وقيّمين وموسيقيين ومنتجين ثقافيين، بهدف تعزيز الحوار حول الفنون والثقافة وإبراز إسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والثقافي على المستويين المحلي والعربي.

يهدف البرنامج إلى ترسيخ المنجز الثقافي والجمالي، واستكشاف آفاق جديدة للإبداع والابتكار، وتوسيع دائرة النقاش حول دور الفنون في إثراء التجربة الإنسانية وتعزيز الوعي والمعرفة.

ويستهل البرنامج جلساته بلقاء مع الفنان محمد كاظم، يديره الفنان إسماعيل الرفاعي، مدير قسم الترجمة والمحتوى العربي في المؤسسة، ويتناول تأسيس وتحولات المشهد الفني في دولة الإمارات وذلك يوم السبت المقبل بمبنى «الطبق الطائر» بالشارقة.

يأتي اللقاء ضمن جهود البرنامج لاستكشاف مسارات الفنون البصرية ورصد أبرز التحولات التي شهدها الفن الحديث والمعاصر، إلى جانب تسليط الضوء على إسهامات الفنانين والمبدعين في تأسيس مشروع ثقافي وفني ترك أثراً في تطور الخطاب الفني والثقافي في دولة الإمارات والمنطقة.