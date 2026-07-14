طقس الغد غائم جزئياً مع فرص تكون سحب ركامية شرقا وجنوبا

أبوظبي في 14 يوليو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:10 والمد الثاني 01:29 والجزرالأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 19:13.

وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والمد الثاني 22:01 والجزر الأول عند الساعة 16:41والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 32 80 25

دبي 45 32 80 20

الشارقة 45 31 75 20

عجمان 42 32 75 20

أم القيوين 45 30 85 35

رأس الخيمة 47 31 75 20

الفجيرة 39 33 85 40

العـين 45 31 65 20

ليوا 47 27 80 20

الرويس 42 32 85 20

السلع 42 32 85 20

دلـمـا 41 31 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 40

أبو موسى 37 31 80 50