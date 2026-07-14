"أبوظبي التقني" يحتفي بتخريج طلبة فرع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة الشارقة

الشارقة في 14 يوليو /وام/ احتفى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اليوم، بتخريج طلبة فرع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة الشارقة.

حضر حفل التخريج، سعادة الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، وعيسى المرزوقي، مدير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.

ويأتي تخريج هذه الدفعة تتويجاً لمسيرة تعليمية تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتخصصات التقنية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد الطلبة للمرحلة الجامعية، ويزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات القطاعات المستقبلية وسوق العمل.

وتضمنت فقرات الحفل عرض فيلم مرئي سلط الضوء على رحلة الطلبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأداء الخريجين قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على اختيار فرع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة الشارقة ضمن أفضل عشر مدارس في العالم لعام 2026 في فئة "دعم الحياة الصحية".

وأكد المركز أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات العلمية والتقنية اللازمة لمواصلة تعليمها العالي والمشاركة بفاعلية في سوق العمل والقطاعات المستقبلية.

وفي ختام الحفل، هنأ مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الخريجين وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، ومواصلة التميز والإنجاز والإسهام بفاعلية في خدمة وطنهم ومستقبل دولة الإمارات.