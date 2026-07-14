الشارقة في 14 يوليو /وام/ نظمت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، سلسلة من المختبرات التفاعلية والورش التدريبية لأعضاء البرلمان بالتعاون مع ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وذلك قبيل المشاركة في أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان حيث تم توزيع الأطفال بين هذه المختبرات المتخصصة لاستكشاف آفاق جديدة من الإبداع والعمل الجماعي.

وتضمنت المختبرات، تعريف الأعضاء بأحدث التقنيات الرقمية وأبرز مهارات القيادة والارتقاء بأساليب التواصل والثقة بالنفس لدى قادة الغد إلى جانب خوض تجربة استكشاف العلوم ومختبر دوري الأبطال الذي شهد منافسات رياضية وتحديات جماعية عززت لديهم روح الفريق والعمل الجماعي، ومختبر صناع الكلمة الذي أفسح المجال للأطفال للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بكتابات إبداعية ولغوية رصينة تعكس مهاراتهم الخطابية والحوارية، وأخيراً مختبر فن الفسيفساء الذي مكن الأعضاء من دمج القطع الصغيرة لتشكيل لوحات فنية جماعية تعبر عن التناغم والجمال الفني.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن الهدف من تنظيم هذه السلسلة هو تزويد أعضاء البرلمان بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لمواجهة التحديات، مشيداً بالتعاون المثمر مع ناشئة الشارقة تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وموضحاً أن هذه المختبرات التفاعلية أُعدّت بأسلوب مبتكر يجمع بين المتعة والفائدة لترسيخ قيم الابتكار والعمل البرلماني والقيادي لدى أطفال الوطن العربي جميعاً.