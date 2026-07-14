القاهرة في 14 يوليو /وام/ بحث خبراء إعلام من الدول العربية، اليوم آليات التحرك الإعلامي العربي في الخارج وسبل تعزيز حضوره على الساحة الدولية، بما يخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك تمهيدا لرفع توصياتهم إلى الدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها يومي 14 و15 سبتمبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة خبراء وممثلين عن الدول العربية.

وأكد الدكتور حيدر الجبوري، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن الاجتماع يستهدف وضع برامج تنفيذية لتعزيز التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بما يدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويرسخ حضور الرواية العربية على الساحة الدولية.

وأشار إلى اعتماد عدد من المبادرات، من بينها مجموعة الإعلاميين العرب، والدبلوماسية الإعلامية الرقمية، والمرصد، والمنصة المدمجة، إلى جانب توزيع مواد إعلامية فلسطينية على الدول الأعضاء، ومواصلة بعثات الجامعة تنفيذ برامج إعلامية ورفع تقاريرها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب، في إطار تطوير التحرك الإعلامي العربي في الخارج.