الفجيرة في 14 يوليو / وام / أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنّ الاستثمار في الإنسان وبناء القيادات الوطنية القادرة على استشراف المستقبل وصناعة أثرٍ مستدام يشكّل أولويةً في عمل حكومة الفجيرة، وداعمًا نحو تحقيق تطلّعاتها ودفع مسيرة التنمية الشاملة على مستوى دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "محمد بن حمد لإعداد القادة"، في الفجيرة.

حضر الحفل؛ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمد بن عبدالله الشرقي.

وأشار سموّ ولي عهد الفجيرة، إلى أهمية البرنامج في تمكين كوادره المنتسبة وخلق التأثير الإيجابي في مستوى الأداء الحكومي وكفاءته، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو مواصلة العمل لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز، ودعم سموه للكفاءات البشرية وصقلها والاستثمار فيها عبر توفير قنوات المعرفة والعلم وتحقيق الريادة.

وقال سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، في كملةٍ ألقاها خلال الحفل، إنَّ برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة حمل ثقةً كبيرة برؤيته وطموحاته وثقته في الشباب، انطلاقًا من رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حيث تم اختيار المنتسبين للبرنامج بعد رحلةٍ من التقييم والاختبار وفق معايير عالمية، لينضمّ 25 منتسبًا ومنتسبة في دفعته الأولى، خاضوا فيها رحلة مكثفة من التعلم والتجربة ولقاء أبرز القيادات الوطنية في مختلف المجالات، ليكونوا شركاء في مسيرة البناء والنماء وصناعة المستقبل.

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إنّ برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الفجيرة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تجسيدًا للنموذج الوطني المتكامل بين المؤسسات في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والارتقاء بالأداء الحكومي وإعداد قيادات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز.

وصّمم البرنامج وفق منهجية تنفيذية مُتكاملة ركزت على بناء القدرات القيادية وتطوير الكفاءات الوطنية، عبر الزيارات الميدانية واللقاءات التعريفية وجلسات التوجيه والإرشاد، والجلسات الحوارية المباشرة مع نخبة من القيادات في حكومة دولة الإمارات، بالإضافة إلى ورش معرفية وتدريبية جمعت بين النظرية والتطبيق العملي، بما يعزّز تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية لدى المشاركين، وتمكينهم من توظيف المعارف المكتسبة في بيئات عمل تحاكي تحدّيات العمل الحكومي.

حضر الحفل معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة ماجد الشامسي مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، وعدد من المدراء والمسؤولين في الفجيرة.