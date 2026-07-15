عواصم في 15 يوليو/ وام/ تراجعت أسعار ⁠الذهب، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 % في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات ​الفورية 0.5 % إلى 4035.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7 % إلى 4042.20 دولار.

وقفز الذهب بأكثر من 2% إلى 4100.49 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، متعافيا من ‌أدنى مستوى ⁠في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 58.48 ​دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى ⁠1635.56 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1307.11دولار.