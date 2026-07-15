هونغ كونغ في 15 يوليو/ وام/ تشارك مجموعة تريندز للمرة الأولى في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026 في دورتها السادسة والثلاثين، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 21 يوليو الجاري في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض (HKCEC).

ويقود هذه المشاركة، "تريندز للبحوث والاستشارات"، التابع للمجموعة، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، ويضم الجناح نحو 500 عنوان من الإصدارات العلمية والبحثية المتخصصة، التي تغطي طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، والتكنولوجية، والاجتماعية، والثقافية، إضافة إلى الموسوعة البحثية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وقد تُرجم عدد من كتبها إلى 16 لغة عالمية، وتُعد من أبرز المشاريع المعرفية للمجموعة.

ويطلق "تريندز للبحوث والاستشارات"، بالتزامن مع فعاليات المعرض، كتاباً جديداً بعنوان "أسواق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما ينظم قطاع "تريندز جلوبال"، التابع للمجموعة، بالتعاون مع مجلس شباب تريندز ندوة خاصة بعنوان: "استكشاف دور الشباب في حماية الإرث الثقافي وإعادة تقديمه في العصر الرقمي".

وتتضمن أجندة "تريندز" خلال أيام المعرض برنامجاً حافلاً بالفعاليات واللقاءات الرسمية والاتفاقيات الإستراتيجية، ومن أبرزها توقيع اتفاقية توزيع مع الشركة الصينية (CPS)، بجانب جلسة حوارية مع مركز الصين المعاصر والعالم (Centre on Contemporary China and the World) التابع لجامعة هونغ كونغ، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والمعرفية.

وتشمل المشاركة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية مع مسؤولين، ومؤسسات بحثية وأكاديمية، ودور نشر صينية وعالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة "تريندز" مرجعاً بحثياً مستقلاً، وتعزيز دورها المعرفي على الساحة العالمية.

وأكدت روضة المرزوقي، رئيس قطاع التوزيع والنشر في "تريندز"، بهذه المناسبة، أن مشاركة المجموعة في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب، للمرة الأولى عبر مكتبها الإقليمي في الصين، تمثل خطوة إستراتيجية ومحورية في مسيرة توسعها العالمي.

وأوضحت أن الهدف من المشاركة هو مد جسور التواصل المعرفي بين الشرق والغرب، وصناعة أثر معرفي مستدام يخدم مجتمعات البحث العلمي.

من جانبه قال هزاع سيف الحمادي، مدير إدارة المعارض في "تريندز"، إن معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب يشكل منصة إستراتيجية للتواصل الفعّال مع دور النشر والمؤسسات الثقافية والبحثية الآسيوية والعالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة ومثمرة للتعاون المشترك وتبادل المعرفة.

من جهته، أوضح زايد خالد الظاهري، مدير إدارة التوزيع في "تريندز"، أن المشاركة في هذا المحفل الثقافي يترجم رؤية "تريندز" لتوسيع رقعة انتشار إصداراتها علمياً وجغرافياً، موضحاً أن الاتفاقيات الإستراتيجية التي ستُبرم خلال أيام المعرض ستسهم بشكل كبير في إيصال الإنتاج الفكري للمجموعة إلى شرائح أوسع من القراء والباحثين، لا سيما في الأسواق الصينية والآسيوية الواعدة.