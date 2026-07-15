هيئة الأعمال الخيرية العالمية تقدم 792,500 درهم لدعم نزلاء"المؤسسة الإصلاحية" بعجمان

​عجمان في 15 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن مبادرة خيرية تضمنت تقديم مبلغ 792,500 درهم لتفريج كرب عدد من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان.

​وسلم سعادة الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، شيكاً بالمبلغ إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان، مؤكدا أن الهيئة تؤمن بأن العمل الخيري لا يتضمن فقط تقديم المساعدات المادية، بل يشمل مساعدة المحتاجين وحل أزماتهم والوقوف معهم ومع أسرهم، لافتا إلى أن هذا النهج يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة التي جعلت العمل الخيري جزءاً أصيلاً من نسيجنا الاجتماعي، مع الحفاظ التام على خصوصية وكرامة المستفيدين في كافة المبادرات الإنسانية.

من جانبه، ثمن سعادة العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس روح التكاتف والتعاون المجتمعي.

وأضاف أن هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في تفريج كرب نزلاء المؤسسة وتمكينهم من بدء حياة جديدة وتجاوز الظروف الصعبة، مما يعزز من فرص تأهيلهم واندماجهم الإيجابي في المجتمع، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية المؤسسة الرامية إلى الرعاية الإصلاحية الشاملة للنزلاء.