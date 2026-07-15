عمّان في 15 يوليو/ وام/ يستهل منتخب الإمارات الوطني للجودو، غداً، مشاركته في بطولة آسيا لفردي الناشئين والشباب، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو الجاري، بالمنافسة في الدور التمهيدي لفئة الناشئين في أوزان تحت 50 و55 و60 و66 كجم.

ويشارك في البطولة، التي ينظمها الاتحاد الأردني للجودو، 176 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة آسيوية، فيما يسبق المنافسات الختامية للجولة الافتتاحية الحفل الرسمي للبطولة.

وتشهد منافسات الغد أيضاً إقامة الأدوار التمهيدية لفئة الناشئات في أوزان تحت 40 و44 و48 و52 كجم.

واعتمدت اللجنة المنظمة قائمة منتخب الإمارات، التي تضم 10 لاعبين هم: مانع الزعابي، وراشد نعماتوف، ومسعود محمد، وعبدالرحمن جانيف، وأنس اليماحي، ويوسف العوض، وبطي الهاشمي، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي، ومحمد المازمي.

وأكد اتحاد الإمارات للجودو، اكتمال جاهزية المنتخب لخوض منافسات البطولة، بعد وصول بعثة المنتخب إلى عمّان أمس برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وتضم إلى جانب اللاعبين، المدير الفني الأوزبكي شرف الدين لطف الله، والمدرب إسلام القزاز.