برنامج الأغذية العالمي و"إكبا" يطلقان مشروعاً لتعزيز حوكمة المياه والأمن الغذائي في العراق

دبي في 15 يوليو/ وام/ أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالشراكة مع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، وبدعم مالي من الشؤون العالمية الكندية، مشروع “مرونة”، الهادف إلى تعزيز قدرة العراق على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحسين حوكمة المياه، ودعم الزراعة الذكية مناخياً والأمن الغذائي.

وينفذ المشروع بالشراكة مع وزارة الموارد المائية العراقية، من خلال ثلاثة مسارات مترابطة تشمل تعزيز حوكمة المياه الشاملة، وتحسين إدارة الموارد المائية على مستوى المجتمعات المحلية، ودعم تبني ممارسات الزراعة الذكية مناخياً.

ويسهم المشروع في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار في قطاع المياه على المستوى الوطني، إلى جانب التعاون مع جمعيات مستخدمي المياه لتطوير خطط استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية ذات الصلة، بما يعزز كفاءة التوزيع وعدالته ويوسع نطاق المشاركة المجتمعية، مع التركيز على دعم النساء.

كما يستهدف المشروع مساعدة المجتمعات الهشة والمزارعين على تبني تقنيات وممارسات زراعية مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرتهم على التكيف مع ندرة المياه والصدمات المناخية المستقبلية، ودعم استدامة الإنتاج الزراعي وسبل العيش في المناطق الريفية.

ويواجه العراق تحديات متنامية في مجال الأمن الغذائي، إذ يحتاج نحو 2.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، في ظل تزايد موجات الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وتراجع التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات، ما يؤثر في الإنتاجية الزراعية ويحد من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

وقال أميت سينغ، المدير القطري بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي في العراق، إن المياه تمثل محوراً أساسياً لمستقبل الأمن الغذائي في العراق، مشيراً إلى أن الاستثمار في حوكمة مستدامة للمياه والزراعة الذكية مناخياً لا يسهم فقط في حماية سبل العيش الحالية، بل يدعم أيضاً بناء القدرة على الصمود للأجيال المقبلة.

من جانبها، أعربت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ”إكبا”، عن فخر المركز بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وبدعم من الشؤون العالمية الكندية، في تنفيذ مشروع “مرونة”، الذي يجمع بين تعزيز حوكمة المياه وإدارة الموارد بقيادة المجتمعات المحلية والزراعة الذكية مناخياً.

وأضافت أن قدرة المجتمعات الريفية التي تواجه ضغوطاً مناخية متزايدة على الصمود تعتمد على توفير حلول عملية قابلة للتطبيق، موضحة أن “إكبا” سيسهم بخبراته في دعم المزارعين على التكيف وتعزيز الأمن الغذائي في العراق على المدى الطويل، وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى حلول عملية تدعم سبل العيش وتبني مرونة زراعية مستدامة.

ويأتي تنفيذ المشروع بدعم من الشؤون العالمية الكندية، بما يمكّن برنامج الأغذية العالمي و”إكبا” من تقديم حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالمياه والأمن الغذائي، ويعزز دور المركز شريكاً إستراتيجياً في دعم الزراعة المستدامة والقدرة على مواجهة تغير المناخ.