دبي في 15 يوليو/ وام / جددت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتماد شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة BS 13500 للعام العاشر على التوالي، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير BSI.

ويؤكد تجديد الاعتماد نضج منظومة الحوكمة الفعالة والمتكاملة في الهيئة، واستدامة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الشفافية والمساءلة والرقابة المؤسسية الفعالة.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور علي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة، وفريق عمل إدارة الحوكمة والمطابقه المؤسسية في الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن امتثال الهيئة لمعايير الحوكمة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين بشكل خاص وجميع المعنيين بشكل عام، ودعم مرونة الأعمال على المدى الطويل، خاصة على ضوء مواصلة الهيئة جهودها لتوسيع حضورها خارج دولة الإمارات من خلال "ديوا العالمية"، الشركة المستقلة المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن تجديد معيار BS 13500 يعكس مكانة الهيئة بوصفها نموذجاً عالمياً للتميز في الحوكمة، والريادة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والنمو المستدام القائم على الابتكار، كما أنه يشكل ثمرة مسيرة مؤسسية متواصلة رسّخت الحوكمة بوصفها ثقافة عمل يومية، وتجسيد عملي لمبادرة "دبي الأفعال" والنموذج العالمي لدبي في تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى إنجازات ملموسة.

وقال إن المحافظة على أنظمة حوكمة معتمدة دولياً تؤدي دوراً مهماً في دعم المرونة المؤسسية، وتوطيد الشراكات الإستراتيجية وطموحات الهيئة لتوسيع تأثيرها واستثماراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال المهندس وليد بن سلمان إن الهيئة تؤمن بأن الحوكمة الرشيدة ممكّن استراتيجي لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وترسيخ تنافسيتها وشراكاتها النوعية وجاهزيتها لاستشراف الفرص المستقبلية وصناعتها.

وقال الدكتور علي محمد المويجعي إن الهيئة تواصل تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، بما يعزز ريادتها في قطاع المؤسسات الخدماتية في مجال التحول الرقمي.