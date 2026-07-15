"دائرة الثقافة" تطلق مبادرة جديدة لتحويل أبوظبي إلى مدينة القراءة

أبوظبي في 15 يوليو/ وام / أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مبادرة "كتب في المدينة" الهادفة إلى دمج القراءة في الحياة اليومية من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات ثقافية تفاعلية بما يعزز مكانة أبوظبي مركزًا للمعرفة والثقافة.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل نحو 45 موقعًا للقراءة في أبوظبي والعين ضمن برنامج مستدام على مدار العام، يقدم تجارب وأنشطة قرائية لمختلف الفئات العمرية، عبر إتاحة الكتب في المقاهي والحدائق والمواقع التراثية والثقافية ومراكز التسوق وغيرها من المرافق العامة.

وتتضمن المبادرة عددًا من البرامج أبرزها "ميعاد" التي تقدم تجربة قراءة قائمة على اختيار كتب مغلفة في المواقع الثقافية والتراثية و"نوفل برو" التي توفر تجربة قراءة قائمة على المقاهي تدمج الأدب في المساحات الاجتماعية اليومية من خلال مفاهيم قهوة ذات طابع خاص، إلى جانب إتاحة الوصول إلى المكتبة الرقمية عبر رمز الاستجابة السريعة "QR"، إلى جانب مبادرة "خذ كتابًا، اترك كتابًا" لتبادل الكتب في عدد من المواقع المجتمعية، و" نادي القراءة دون الاتصال بالإنترنت" الذي ينظم جلسات أسبوعية تشجع على القراءة بعيدًا عن الأجهزة الرقمية.

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة القراءة بوصفها جزءًا من الحياة اليومية وتوسيع الوصول إلى المعرفة وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للثقافة والتعلم مع إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج خلال العام.