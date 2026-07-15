الشارقة في 15 يوليو/ وام / حصلت دائرة الأشغال العامة بالشارقة على شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO 41001:2018 الخاص بنظام إدارة المرافق، بعد اجتيازها متطلبات التقييم والاعتماد وفق أفضل الممارسات العالمية، في إنجاز يعزز منظومة الجودة المؤسسية بالدائرة، ويعد سابع شهادة جودة تحصل عليها.

ويهدف المعيار إلى تعزيز كفاءة إدارة المرافق من خلال تحسين الأداء، وضمان استمرارية الخدمات، ورفع مستويات السلامة والموثوقية، وتعزيز التكامل بين العمليات التشغيلية والإدارية.

وجاء حصول الدائرة على الشهادة نتيجة تطوير أنظمة التشغيل، وتطبيق منهجيات متقدمة في التخطيط والصيانة وإدارة الأصول.

وأكدت الدائرة أن هذا الاعتماد يترجم التزامها بتطبيق المعايير العالمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ضمن خططها الرامية إلى تطوير أنظمة الإدارة، وتبني حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وترفع كفاءة استخدام الموارد.

وأشارت إلى مواصلة تطوير منظومة إدارة المرافق من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة، وتطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المرافق الحكومية.

وفي هذا السياق، تعتمد الدائرة على منصة "بُعد" الذكية لتحليل أداء المباني الحكومية بالاعتماد على الصيانة التنبؤية، في ظل توسع نطاق المباني التي تشرف على تشغيلها إلى 430 مبنى تضم نحو 65 ألف أصل، وتديرها فرق عمل متخصصة تضم 65 فنياً ومفتشاً.

وتتيح المنصة ربط المباني الحكومية ضمن نظام موحد لمراقبة الأداء البيئي والتشغيلي بصورة لحظية، واكتشاف الأعطال استباقياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يدعم سرعة الاستجابة ورفع كفاءة أعمال الصيانة.

كما توفر المنصة مؤشرات لقياس استهلاك الطاقة، والبصمة الكربونية، وعمر الأصول، وجودة البيئة الداخلية، إلى جانب إمكانية تتبع استهلاك الكهرباء على مستوى المباني والطوابق والأصول المختلفة، وعرض نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني لتحديد مواقع الأعطال والاختلالات، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة داخل المباني الحكومية.

وكانت منصة "بُعد" قد حصدت إحدى الجوائز المخصصة لأفضل المشاريع المحلية المشاركة في معرض جيتكس تقديراً لما تقدمه من حلول رقمية مبتكرة في إدارة وتشغيل المرافق الحكومية.