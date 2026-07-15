عجمان في 15 يوليو /وام/ أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، نشاطه الصيفي الرابع عشر لحفظ القرآن الكريم، للذكور والإناث، الذي يستمر حتى 13 أغسطس 2026 بنظامي الحضور المباشر والتعليم عن بُعد.

وقال سعادة طارق عبدالله محمد العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن إطلاق النشاط الصيفي يأتي ضمن جهود مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم لاستثمار الإجازة الصيفية في حفظ القرآن الكريم ومراجعته، وتنمية مهارات التلاوة والتجويد، واكتشاف أصحاب الأصوات المتميزة، إلى جانب غرس القيم القرآنية في نفوس الأبناء ضمن بيئة تعليمية وتربوية محفزة.

وأوضح سعادته أن النشاط في هذا العام يقام في عدد من مساجد إمارة عجمان، أبرزها مسجد الشيخ زايد، رحمه الله، بمنطقة الجرف، الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الدورات، تشمل الحفظ الميسّر، والحفظ المكثف، والإتقان، وقرّاء المستقبل، ونور القرآن للناطقين بغير العربية، ودورة البراعم، موضحاً أن هناك أنشطة أخرى للذكور تقام في مناطق الحليو والحميدية ومنطقة الروضة، إلى جانب منطقتي مصفوت ومزيرع للعام الثالث على التوالي، وذلك حرصا من المركز على توسيع نطاق الاستفادة والوصول ببرامج تعليم القرآن الكريم إلى مناطق الإمارة المختلفة.

وأشار العوضي الي أن المركز يتيح دورات عن بُعد عبر منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم، بما يوفّر مرونة أكبر للطلبة، ويوسّع نطاق الاستفادة من النشاط.

وتقدم العوضي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي المركز، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على دعمهما المتواصل ورعايتهما الكريمة لبرامج تعليم القرآن الكريم وخدمة كتاب الله، والتي كان لها بالغ الأثر في استمرار هذه المبادرات المباركة وتطويرها.