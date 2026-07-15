الفجيرة في 15 يوليو /وام/ بحث سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مع وفد من جوائز "إيلارا" للشباب، برئاسة الدكتورة أمل ملحم، رئيسة مجلس الإدارة، آفاق التعاون المشترك في مجالات الإعلام والإبداع وتمكين الشباب.

واستعرض اليماحي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة، بحضور أحمد المنصوري، المستشار الإعلامي للجوائز، أبرز اختصاصات الهيئة ومبادراتها الإعلامية والثقافية والتراثية والإبداعية، ودورها في إنتاج محتوى مهني هادف يعزز الوعي المجتمعي، إلى جانب جهودها في دعم المواهب وتنمية قدرات الشباب في المجالات الإعلامية.

من جانبها، قدمت الدكتورة أمل ملحم، نبذة عن جوائز "إيلارا" للشباب وأهدافها في تشجيع الشباب في دولة الإمارات والوطن العربي على إنتاج محتوى إبداعي وملهم وذي أثر إيجابي، مؤكدة أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والثقافية وتبادل الخبرات وإبراز التجارب الناجحة.

وناقش الجانبان فرص تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في دعم المواهب الشابة وتشجيع إنتاج محتوى إعلامي وإبداعي نوعي يعزز القيم الإيجابية ويواكب المتغيرات.

واطلع الوفد خلال جولة شملت دار راشد للنشر، وإذاعة الفجيرة FM، واستوديوهات تلفزيون الفجيرة، على الإمكانات التقنية والإعلامية للهيئة ومنظومة إنتاج المحتوى الإعلامي.

كما تعرف الوفد على البرنامج الصيفي "إعلامي المستقبل" في دورته الأولى، الذي تنظمه الهيئة ضمن مبادرة "صيف الفجيرة"، ويستهدف اكتشاف وتنمية مهارات الناشئة والشباب في مختلف المجالات الإعلامية، مشيداً بمحتوى البرنامج ودوره في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات الإعلام الحديث.