مجموعة تدوير تفوز بجائزة GovMedia 2026 عن حملتها "مزارعنا مستدامة"

أبوظبي في 15 يوليو/ وام / حصدت مجموعة تدوير جائزة "أفضل مشروع للتوعية المجتمعية في دولة الإمارات" ضمن جوائز GovMedia 2026 التي أُقيمت في سنغافورة، وذلك عن حملتها "مزارعنا مستدامة".

وجاء هذا التكريم تقديراً لنهج الحملة الذي جمع بين التوعية المجتمعية المباشرة والمتابعة التشغيلية العملية، بما أسهم في تعزيز ممارسات الإدارة المسؤولة للنفايات في القطاع الزراعي بإمارة أبوظبي.

ويمثل هذا الإنجاز ثاني فوز متتالٍ لمجموعة تدوير ضمن جوائز GovMedia، ويعكس التكريم التزام المجموعة بتطوير مبادرات توعوية تتجاوز رفع الوعي، وتسهم في تحقيق أثر بيئي ملموس وقابل للقياس.

ونُفذت الحملة خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 31 أكتوبر 2025، وأسهمت في توعية أكثر من 6,340 عاملاً في القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ أكثر من 2,170 زيارة ميدانية للمزارع والعزب في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير إن قوة حملة "مزارعنا مستدامة" تكمن في ربط التوعية بالفعل الميداني، فمن خلال التواصل المباشر، والإرشاد العملي، والمتابعة التشغيلية، أسهمت الحملة في جعل ممارسات الإدارة المسؤولة للنفايات أكثر وضوحاً وملاءمة لاحتياجات العاملين في القطاع الزراعي على مستوى إمارة أبوظبي.

وأضاف أن هذا التكريم يجسد التزام فرق العمل، ويعكس قيمة الشراكة مع الجهات الحكومية وأصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي، كما يعزز طموح مجموعة تدوير بأن تكون نموذجاً وطنياً للاقتصاد الدائري، ويدعم هدفها المتمثل في تحويل 80% من النفايات البلدية الصلبة في إمارة أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.

وعملت فرق التفتيش والتوعية التابعة للمجموعة بشكل مباشر مع العاملين في القطاع الزراعي، وقدمت إرشادات عملية تراعي طبيعة كل موقع، وتركز على فرز النفايات، وتحسين إدارة المخلفات الزراعية الخضراء، والحد من الممارسات الضارة، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية.

وتجاوزت الحملة مستهدفاتها التوعوية في مناطق التنفيذ الثلاث، فيما عُزّزت الزيارات الميدانية بأكثر من 40,560 رسالة نصية وأكثر من 4,390 رسالة عبر تطبيق "واتساب"، ما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المزارع والعاملين فيها، وترسيخ الرسائل التوعوية واستمراريتها بعد انتهاء الزيارات الميدانية.

ونُفذت الحملة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة البلديات والنقل، ضمن شراكة جمعت الجهات الحكومية وأصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي ومزودي خدمات إدارة النفايات، بهدف الارتقاء بالممارسات التشغيلية وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات في القطاع الزراعي.

يذكر أن جوائز GovMedia تكرم المبادرات المتميزة في القطاعين الحكومي والعام في آسيا والشرق الأوسط، تقديراً للحملات والبرامج التي تحقق أثراً ملموساً، وتعكس الابتكار والتميز في خدمة المجتمع.