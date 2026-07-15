دبي في 15 يوليو /وام/ وقعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومؤسسة صندوق المعرفة، مذكرة تفاهم لإطلاق إطار مؤسسي للتعاون في مجال اكتشاف وتنمية الموهبة في مشروع "مدارس دبي"، بما يسهم في تطبيق أدوات علمية متخصصة لاكتشاف الطلبة الموهوبين، وتأهيل الكوادر التربوية، وتطوير قاعدة بيانات متخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الموهبة، دعماً لتطوير منظومة تعليمية أكثر قدرة على اكتشاف الطاقات الواعدة وتنمية إمكاناتها، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الابتكار والتميز.

وقّع المذكرة سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وسعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وتتضمن المذكرة إطاراً للتعاون بين الجانبين يشمل تطبيق مقياس حمدان للموهبة لاكتشاف الطلبة الموهوبين في مشروع "مدارس دبي"، وإتاحة الفرصة أمام المرشحين للالتحاق ببرامج الرعاية المتخصصة، إلى جانب تدريب المختصين على آليات اكتشاف الموهبة وأساليب رعايتها، وتقديم الاستشارات العلمية في مجالات الموهبة والابتكار والتميز.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المذكرة تعد خطوة إستراتيجية نحو ترسيخ منظومة مؤسسية أكثر تكاملاً لاكتشاف الموهبة ورعايتها، انطلاقاً من إيمان الجانبين بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وأن الموهبة تمثل أحد أهم المحركات لبناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف: "ننظر إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين بوصفه بداية لمسار متكامل من الرعاية والتمكين يقوم على أدوات علمية دقيقة وكفاءات متخصصة وبيئة تعليمية قادرة على استثمار الإمكانات وتحويلها إلى إنجازات مؤثرة. ونسعى من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة صندوق المعرفة، إلى توسيع نطاق الاستفادة من مقياس حمدان للموهبة وتعزيز قدرات المختصين وتوظيف نتائج التقييم والبيانات في دعم التخطيط وتطوير البرامج التعليمية الموجهة للطلبة الموهوبين. كما تعكس هذه الشراكة قناعة راسخة بأن بناء منظومة وطنية متقدمة لرعاية الموهبة لا يتحقق إلا من خلال تكامل الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار وتشارك بفاعلية في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات".

من جانبه، أكّد سعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة التعليمية الداعمة للطلبة الموهوبين في مشروع "مدارس دبي"، من خلال توظيف أدوات علمية متخصصة وشراكات مؤسسية فاعلة تسهم في تطوير الممارسات التعليمية والارتقاء بجودة مخرجاتها.

وقال: "نؤمن بأن اكتشاف الموهبة في مراحل مبكرة وإتاحة الفرص المناسبة لتنميتها يشكلان ركيزة أساسية لبناء أجيال تمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة في اقتصاد المستقبل. ويأتي تعاوننا مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة للاستثمار في الإنسان، وتعزيز جاهزية الطلبة، وترسيخ منظومة تعليمية تمكّن كل طالب من تحقيق أقصى إمكاناته والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية".

وتشمل مجالات التعاون تطبيق مقياس حمدان للموهبة وتأهيل المختصين في مجالات اكتشاف الموهبة ورعايتها وتطوير قاعدة بيانات للطلبة الموهوبين، إلى جانب تبادل المخرجات والتقارير والتحليلات الناتجة عن تطبيق المقياس بما يدعم عمليات التخطيط الإستراتيجي وتطوير المنظومة التعليمية. كما تشمل تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة في مجالات الموهبة والتميز والابتكار ونشر الوعي المجتمعي بثقافة الموهبة وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية، بما يعزز التكامل بين الجانبين ويثري الممارسات المؤسسية في هذا المجال.