أبوظبي في 15 يوليو /وام/ افتتح معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، المقر الرئيسي الجديد للإسعاف الوطني في أبوظبي.

واطلع معاليه عقب الافتتاح، خلال جولة رافقه فيها الدكتور المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وعدد من المسؤولين ومديري القطاعات والإدارات، على مركز اتصال الإسعاف، ومركز التدريب، ومستودعات الإمداد والتجهيزات الطبية بما في ذلك المخزون الاستراتيجي للإسعاف الوطني ، وعلى أسطول مركبات الإسعاف الحديثة ومركبات المستجيب الأول المجهزة بأحدث التقنيات وأنظمة المراقبة.

واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز المشاريع التطويرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات الإسعافية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وإنجازات الإسعاف الوطني والإحصاءات التشغيلية للنصف الأول من عام 2026، حيث استقبل مركز اتصال الإسعاف 168 ألفا و659 مكالمة، وتعاملت الفرق الإسعافية مع 73 ألفا و624 بلاغاً إسعافياً، وقدمت الرعاية لـ58 ألفا و781 مريضاً.

وأكد الصايغ أهمية مواصلة تطوير منظومة خدمات الإسعاف والطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية ودعم سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأشاد، بالجهود التي تبذلها الكوادر الإسعافية والإدارية، وبما حققته من نتائج وإنجازات تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية، مؤكداً أهمية مواصلة التطوير والابتكار للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

وتم خلال الزيارة الإعلان عن تجديد الإسعاف الوطني اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمدة ثلاث سنوات، وللمرة الخامسة على التوالي، في تأكيد على الالتزام المستمر بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمات الإسعافية بمرحلة ما قبل المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني في تصريح لوكالة انباء الامارات "وام"، أن الإسعاف الوطني يمثل جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية المتكاملة في دولة الإمارات ويواصل تطوير خدماته من خلال تبني أحدث التقنيات والاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإسعافية وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال إن التقنيات الذكية أسهمت في تعزيز دقة تحديد مواقع البلاغات واختيار أسرع المسارات لوصول الفرق الإسعافية إلى جانب دعم الربط الإلكتروني مع المستشفيات بما يتيح نقل بيانات المريض من سيارة الإسعاف إلى أقسام الطوارئ قبل وصوله، الأمر الذي يمكن الكوادر الطبية من الاستعداد المسبق لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية اللازمة فور وصولها.

وأكد أن الإسعاف الوطني يواصل العمل بالتكامل مع الجهات الصحية في الدولة ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية خدمات الإسعاف والطوارئ والارتقاء بجودة الحياة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

من ناحيته قال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن منظومة الإسعاف الوطني ترتكز على سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين والمرضى حتى وصولهم إلى المستشفيات وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف أن فرق الإسعاف تحرص خلال هذه المرحلة على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بما يسهم في استقرار الحالة الصحية للمريض قبل وصوله إلى المستشفى، مؤكداً أن سرعة الاستجابة وجودة التدخل الميداني تمثلان ركيزتين أساسيتين في رفع فرص إنقاذ الأرواح.

وأوضح أن منظومة الإسعاف الوطني تعتمد على غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات إلى جانب أسطول من سيارات الإسعاف المزودة بأجهزة ومعدات طبية متطورة بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة أثناء نقل المرضى والمصابين ويعزز جاهزية المنظومة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

وأكد أن افتتاح المقر الرئيسي الجديد للإسعاف الوطني يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى مواصلة تطوير منظومة الإسعاف والطوارئ في الدولة وتعزيز تكاملها ضمن منظومة الخدمات الحكومية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في إمارات الدولة.

ويواصل الإسعاف الوطني التابع للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني تقديم خدماته عبر رقم الطوارئ 998 ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، وتعزيز الجاهزية الميدانية، ودعم سلامة أفراد المجتمع بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين على مستوى الدولة.