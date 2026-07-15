دبي في 15 يوليو /وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت"، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الحلول التقنية.. من التحدي إلى التنفيذ"، بهدف وضع خارطة طريق عملية لتحويل التحديات التشغيلية إلى حلول تقنية قابلة للتنفيذ، وتسريع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الشرطي وتعزيز كفاءة الخدمات الأمنية.

حضر الورشة سعادة اللواء الدكتور خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، وأحمد فراج، المدير الإقليمي لقطاع الأمن والعدل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "مايكروسوفت"، إلى جانب عدد من الضباط والمعنيين وخبراء الشركة.

وركزت الورشة على تحديد أولويات العمل والتحديات التشغيلية، واستعراض الحلول التقنية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووضع مؤشرات أداء رئيسية وخطط تنفيذية تسهم في تطوير حلول مبتكرة، ورفع مستويات الكفاءة والجاهزية المؤسسية.

وتضمنت الورشة جلسات عمل تفاعلية، ناقش خلالها المشاركون عدداً من التحديات الواقعية، وعملوا على تحليلها وصياغة حلول تقنية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد توصيات وآليات تنفيذ تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

وتأتي الورشة في إطار نهج شرطة دبي الرامي إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات والممارسات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، ويدعم تطوير خدمات أمنية استباقية أكثر كفاءة.

واختتمت الورشة بوضع آليات لمتابعة تنفيذ مخرجاتها، تشمل إعداد تقرير تفصيلي بأبرز النتائج والتوصيات، وقياس آراء المشاركين وجمع مقترحاتهم، تمهيداً لدراسة تحويل الأفكار والحلول المطروحة إلى مشاريع تنفيذية تدعم التطوير المؤسسي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن والمجتمع.