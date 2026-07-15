رأس الخيمة في 15 يوليو /وام/ نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، 81 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت فئات المجتمع المختلفة، بما يعكس التزام الدائرة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات والتواصل الفعال مع المتعاملين والشركاء وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ الشراكات المجتمعية.

وأظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تحقيق الدائرة نسبة رضا مجتمعي بلغت 99%، وهو ما يعكس نجاح الفعاليات في تلبية تطلعات المشاركين وتحقيق أهدافها في تعزيز التفاعل المجتمعي وترسيخ الهوية المؤسسية للدائرة.

وشملت الفعاليات 24 فعالية داخلية استهدفت الموظفين والمتعاملين، وركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتحسين تجربة المتعاملين، محققةً نسبة رضا بلغت 99%.

كما نظمت الدائرة 17 فعالية بالتعاون مع شركائها الاإستراتيجيين، بهدف توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وحققت هذه الفعاليات نسبة رضا بلغت 92%.

وأكدت الدائرة أن هذه النتائج تعكس حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في تنظيم الفعاليات، والارتقاء بجودة البرامج والمبادرات المقدمة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع والشركاء، ويدعم مستهدفات حكومة رأس الخيمة في بناء منظومة اقتصادية مستدامة ومجتمع أكثر تفاعلاً وابتكاراً.

وأشارت إلى أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ المزيد من الفعاليات والمبادرات النوعية، بما يعزز التواصل مع شرائح المجتمع، ويرسخ الشراكات الإستراتيجية، ويسهم في دعم بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.