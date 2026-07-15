دبي في 15 يوليو /وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن مبادرة "ثمار صدقاتكم" دعمت أكثر من 4200 مستفيد خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي مصروفات تجاوزت 36 مليون درهم، ضمن منظومة مؤسسية تعتمد الحوكمة والشفافية وكفاءة توجيه الموارد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الدائرة أن المبادرة تعكس رؤية دبي في ترسيخ منظومة خيرية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخيري، وتسهم في تعزيز استدامة العمل الإنساني وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وخصصت مبادرة "سرير الخير"، في القطاع الصحي، أكثر من مليوني درهم لتغطية تكاليف علاج المرضى المعسرين، وتوفير الأجهزة الطبية، ودعم الأبحاث الصحية، ليستفيد منها أكثر من 90 شخصاً، بينما قدمت مبادرة "كرسي العلم" في قطاع التعليم، دعماً للطلبة والأسر المتعسرة والطلبة الجامعيين من ذوي الدخل المحدود، بإجمالي مصروفات تجاوزت مليون درهم، استفاد منها أكثر من 2600 شخص، بما يسهم في دعم استمرارية التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأسهمت مبادرة الإسكان في دعم عدد من الأسر عبر توفير السكن الكريم، بمصروفات قاربت 800 ألف درهم، بما يعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة، في حين تم في إطار مبادرة "تفريج كربة"، سداد مديونيات نزلاء معسرين، بإجمالي مصروفات تجاوزت 11 مليون درهم، استفاد منها نحو 180 شخصاً، بما أتاح لهم العودة إلى أسرهم واستئناف حياتهم.

وشملت المبادرات الأخرى دعم الحالات الإنسانية، ومنصة "جود"، وحملة "حد الحياة"، بإجمالي مصروفات تجاوزت 20 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 1200 شخص، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمجتمعية.

وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، إن النتائج التي تحققها مبادرة "ثمار صدقاتكم" تعكس نجاح منظومة العمل الخيري في دبي، القائمة على الحوكمة والشفافية والموثوقية، بما عزز ثقة المتبرعين والمؤسسات والمجتمع، ورسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني.

وأضاف أن نجاح المبادرة يستند إلى توجيه الموارد وفق أولويات مجتمعية مدروسة، وقياس أثر المبادرات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة واستدامة.