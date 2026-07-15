سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مركز الابتكار بجامعة الشارقة

الشارقة في 15 يوليو/ وام / افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، اليوم، مركز الابتكار بالجامعة، الذي يأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين جامعة الشارقة ومجموعة إي آند.

وتفضل سموه بالضغط على الجهاز اللوحي ليزيح الستار عن مبنى المركز إيذاناً بافتتاحه الرسمي، مشاهداً سموه عرضاً تفاعلياً لروبوت الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يتوسط مدخل المركز ويقدم خدمات متنوعة مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، حيث رحّب الروبوت بسموه وبالحضور وقدم نبذة تعريفية عن المركز وما يقدمه من خدمات للطلبة والباحثين والزوار.

وتجوّل سمو رئيس جامعة الشارقة في مرافق المركز، مطلعاً على المختبرات المتنوعة وورش التصنيع التي يضمها، مستمعاً سموه إلى شروح تفصيلية حول التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتابع سموه خلال الجولة عرضاً عملياً لأحدث تقنيات التصنيع الرقمي بالمركز، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة القطع والنقش بالليزر، وأجهزة التحكم الرقمي، والروبوتات، والطائرات بدون طيار.

ويأتي افتتاح المركز امتداداً لرؤية جامعة الشارقة في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وبعد اعتماد الجامعة سياسة الشركات الناشئة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وهي الأولى من نوعها على مستوى جامعات الدولة، والتي تتيح للطلبة والباحثين تأسيس شركاتهم الناشئة واستثمار ابتكاراتهم وتقنياتهم أثناء مسيرتهم الأكاديمية، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وشركات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص توظيف مبكرة للطلبة قبل التخرج.

ويهدف المركز إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، من خلال تمكين الطلبة والباحثين من تطوير النماذج الأولية والمنتجات الابتكارية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتسويق مخرجات البحث العلمي، وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إعداد جيل من المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على قيادة اقتصاد المستقبل، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في الابتكار والتنمية المستدامة.

ويضم المركز أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، التي تسهم في تنفيذ مشاريع تكنولوجية متقدمة ويعزز البيئة التعليمية في الجامعة، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختلف أنواعها، وأنظمة القطع والنقش بالليزر، وأجهزة التحكم الرقمي، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، ومعدات تصنيع الدوائر الإلكترونية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، كما يضم المركز مجموعة متكاملة من المختبرات وورش التصنيع الحديثة، تشمل: مختبر التصميم، ومختبر الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ومختبر الإلكترونيات والأنظمة الرقمية، ومختبر التصنيع بالإضافة والروبوتات، وورشة تصنيع المواد المتقدمة، وورشة الأخشاب، وورشة التصنيع باستخدام أجهزة التحكم الرقمي، وورشة المعادن والتصنيع.

ويحتضن المركز مختبر الشارقة للتصنيع الرقمي، وهو أول مختبر تصنيع رقمي من نوعه في إمارة الشارقة ينضم إلى الشبكة العالمية لمختبرات التصنيع الرقمي المنطلقة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يتيح للمركز والمجتمع الجامعي من الأساتذة والطلبة، الاستفادة من شبكة عالمية تضم آلاف مختبرات التصنيع الرقمي حول العالم، وتبادل الخبرات والمشاريع والمعايير الدولية في مجالات الابتكار والتصنيع الرقمي وريادة الأعمال.

ويعكس انضمام مركز الابتكار بجامعة الشارقة إلى الشبكة العالمية لمختبرات التصنيع الرقمي إنجازاً يُعزّز مكانة الشارقة على خارطة الابتكار والتصنيع الرقمي عالمياً، ويفتح أمام طلبة وباحثي الجامعة آفاقاً واسعة للتواصل مع نظرائهم في مختبرات التصنيع الرقمي حول العالم، وتبادل الخبرات والمشاريع والمعايير الدولية في هذا المجال.

ويشكّل المركز الذي ينضم إلى العديد من المراكز المتقدمة والمتخصصة بجامعة الشارقة، منصة متقدمة للابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، وبيئة علمية متكاملة تدعم الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية ورواد الأعمال في تحويل الأفكار الإبداعية والبحوث العلمية إلى نماذج أولية وتقنيات ومنتجات وشركات ناشئة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعكس التعاون بين مجموعة إي آند وجامعة الشارقة في إنشاء ودعم مركز الابتكار، الحرص على دعم وإنجاز مبادرات جامعة الشارقة في مجالات الابتكار والتحول التقني، بوصفها أحد أهم المحركات الوطنية لإنتاج المعرفة والابتكار، وتوليد الاختراعات، وتطوير براءات الاختراع والملكية الفكرية، وتمكين الطلبة والباحثين من تحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع ريادية وشركات ناشئة ذات أثر اقتصادي مستدام.

وفي نهاية الجولة تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسلم هدية تذكارية عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد لمبنى الجامعة الرئيس تم انتاجه في المركز بمناسبة الافتتاح، كما قدم سموه هدية تذكارية إلى مجموعة إي آند، ملتقطات سموه معهم الصور التذكارية.

حضر افتتاح مركز الابتكار، إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، وراشد علي آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وعدد من المسؤولين في المؤسسات التعليمية.