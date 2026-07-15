عجمان في 15 يوليو/ وام / استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري بعجمان، اليوم، 21 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025-2026، وأولياء أمورهم، تقديراً لإنجازهم العلمي، واحتفاءً بما جسّدوه من اجتهاد وانضباط وطموح.

وجاء الاستقبال ضمن مبادرة "أوائل عجمان" التي ينظمها مكتب شؤون المواطنين في الإمارة، بهدف تكريم أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتشجيع الطلبة على مواصلة التفوق والتميز في مراحلهم الأكاديمية المقبلة.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان الطلبة والطالبات وأسرهم بما حققوه من نتائج مشرّفة، مشيداً بجهودهم طوال العام الدراسي، وبالدور الذي أدته الأسر والكوادر التعليمية والإدارية في مساندتهم، وتهيئة البيئة المحفزة التي مكّنتهم من تنمية قدراتهم وبلوغ هذه المكانة المتميزة.

وقال سموه: يسعدنا أن نلتقي أبناءنا وبناتنا من أوائل الثانوية العامة في عجمان، وأن نبارك لهم ولأسرهم ومعلميهم هذا التفوق الذي نعتز به، فهو ثمرة جهد متواصل، وإرادة واعية، وبيئة أسرية وتعليمية آمنت بقدراتهم، ورافقتهم في رحلة الجد والاجتهاد.

وأضاف سموه إن ما حققه الطلبة اليوم لا يمثل نهاية مرحلة دراسية فحسب، بل بداية لمسؤولية أكبر، لأن التفوق الحقيقي لا يتوقف عند إحراز المراكز الأولى، وإنما يتجسد في مواصلة التعلم، وتطوير القدرات، وتحويل المعرفة إلى أثر نافع في المجتمع والوطن.

وأكد سموه أن التعليم يحظى برعاية راسخة من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، إيماناً بأن بناء الإنسان هو الأساس في نهضة الأوطان واستدامة تقدمها، وأن الاستثمار في عقول الطلبة وقدراتهم هو الاستثمار الأجدى في المستقبل.

وأشاد سموه بالدعم المتواصل والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لمسيرة التعليم في الإمارة، وحرص سموه على توفير بيئة تعليمية تمكّن الطلبة من تنمية قدراتهم وتحفزهم على التفوق، وتدعم المؤسسات التعليمية في الارتقاء بأدائها ومخرجاتها، مؤكداً أن هذا الاهتمام يجسد إيمان صاحب السمو حاكم عجمان بأن بناء الإنسان المتعلم ركيزة أساسية للتنمية، وإعداد الأجيال القادرة على خدمة الوطن والمشاركة في صناعة مستقبله.

وقال سمو ولي عهد عجمان: ننظر إلى أبنائنا المتفوقين بوصفهم طاقات وطنية واعدة، وعقولاً قادرة على ابتكار الحلول وصناعة الفرص والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، وما حققوه من إنجاز يؤكد أن الطموح حين يقترن بالانضباط والعمل الجاد يتحول إلى نتائج مشرّفةً.

وأضاف سموه: الوطن ينتظر من أبنائه المتفوقين أن يكونوا شركاء في البناء والتطوير، وأن يختاروا التخصصات التي تنسجم مع قدراتهم وطموحاتهم، وتضيف في الوقت ذاته قيمة حقيقية إلى القطاعات المستقبلية، وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها.

وأوضح سموه أن العلم تكتمل قيمته حين يتحول إلى عمل مسؤول وإنجاز يخدم الإنسان والمجتمع، داعياً الطلبة إلى المحافظة على شغفهم بالمعرفة، والانفتاح على مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار، والاستعداد لمتطلبات عالم سريع التغير.

وثمّن سمو ولي عهد عجمان جهود أولياء الأمور ودورهم في رعاية أبنائهم ومساندتهم، مؤكداً أن الأسرة شريك أساسي في كل إنجاز تعليمي، وأن ما يحققه الطلبة من نجاح هو ثمرة تكامل حقيقي بين البيت والمدرسة والمجتمع.

وأشاد سموه بجهود القيادات والكوادر التربوية والتعليمية في الإمارة، وما يبذلونه من عطاء في إعداد الطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العلمية والمعرفية، بما يمكنهم من مواصلة التميز في المراحل الجامعية والمهنية المقبلة.

وتبادل سموه الحديث مع الطلبة حول طموحاتهم المستقبلية، والتخصصات التي يعتزمون الالتحاق بها في المرحلة الجامعية، واستمع إلى تطلعاتهم وخططهم الأكاديمية، وحثهم على اختيار المجالات التي تتوافق مع مواهبهم، وتلبي احتياجات المجتمع والقطاعات المستقبلية.

وكرّم سمو ولي عهد عجمان الطلبة والطالبات الأوائل، تقديراً لما حققوه من نتائج متميزة، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الجامعية، وأن يواصلوا الاجتهاد والعمل بما يمكّنهم من خدمة وطنهم والإسهام في رفعته وتقدمه.

من جانبهم، أعرب الطلبة وأولياء أمورهم عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وتقديرهم لما يحظى به المتفوقون من اهتمام ودعم، مؤكدين أن هذا الاستقبال يمثل حافزاً معنوياً كبيراً لمواصلة التميز، وبذل مزيد من الجهد خلال المرحلة الجامعية.

ويجسد استقبال أوائل الثانوية العامة نهج عجمان في تقدير العلم والاحتفاء بالمتميزين، وترسيخ ثقافة الإنجاز بين الطلبة، ودعم إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والثقة، وقادرة على المشاركة في صناعة مستقبل الوطن.

حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.