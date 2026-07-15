النمسا تنضم إلى المشروع التجريبي لليورو الرقمي

فيينا في 15 يوليو /وام/ أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن اختيار 36 مزوداً لخدمات دفع اليورو الرقمي بأنحاء منطقة اليورو، للمشاركة في مشروع تجريبي مدته 12 شهراً لاختبار اليورو الرقمي.

وانضمت المؤسستان النمساويتان، بنك رايفايزن الدولي "RBI" وبنك بافاج "BAWAG"، إلى المجموعة المختارة، لاختبار العملة الرقمية الأوروبية في ظروف التشغيل الواقعية، بمشاركة 19 بنكًا مركزيًا وطنياً ضمن النظام الأوروبي للبنوك المركزية، منها البنك الوطني النمساوي.

ويُعتبر المشروع، المقرر إطلاقه في النصف الثاني من عام 2027، اختباراً عملياً لمبادرة إطلاق اليورو الرقمي، وتستمر فترة المرحلة التجريبية لمدة عام واحد، يتم خلالها استخدام نسخة تجريبية من اليورو الرقمي، تتوافق إلى حد كبير مع التصميم النهائي من حيث التكنولوجيا والوظائف.