انطلاق فعاليات "صيف الإمارات 2026" في مركز شباب فلج المعلا

أم القيوين في 15 يوليو /وام/ انطلقت اليوم في مركز شباب فلج المعلا، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، فعاليات برنامج "صيف الإمارات 2026" ضمن البرنامج الوطني الصيفي، الذي يقام تحت شعار "نحو جيل أكثر جاهزية"، ويستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 35 عاماً، من خلال باقة متنوعة من البرامج والورش والأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والابتكارية.

ويأتي البرنامج في إطار جهود المؤسسة الاتحادية للشباب لتمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، من خلال توفير بيئة تعليمية وتفاعلية تسهم في صقل قدراتهم، وترسيخ ارتباطهم بالهوية الوطنية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

حضر افتتاح البرنامج سعادة كل من محمد الكشف، ومنى طحنون، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والرائد شذى ناصر المعلا، مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة حماية ووقاية المجتمع في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وجاسم البلوشي، مدير إدارة المراكز الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الشبابي، حيث اطلعوا على الورش والأنشطة المصاحبة للبرنامج، واستمعوا إلى شرح حول محاوره وأهدافه في تنمية القدرات واكتشاف المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشملت الفعاليات معرض "الحياة الفطرية في دولة الإمارات"، الذي نُظم بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي والنباتي في الشارقة، وسلط الضوء على التنوع البيئي والحيواني في الدولة، وأهمية المحافظة على الحياة الفطرية، وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب.

كما شمل البرنامج الصيفي باقة من الورش التفاعلية والتوعوية المتنوعة، قدمها متخصصون في مجالات متنوعة، وركزت على تنمية المهارات الحياتية والرياضية والثقافية والابتكارية، بما يسهم في صقل قدرات المشاركين، وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمشاركة المجتمعية، وشملت الفعاليات ورشة لتعليم إعداد الأكلات الشعبية الإماراتية، هدفت إلى تعريف المشاركين بالموروث الغذائي الإماراتي والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال الجديدة، إلى جانب ورشة لصناعة الروبوتات تناولت أساسيات التصميم والبرمجة، وأسهمت في تنمية مهارات التفكير التقني والابتكار لدى المشاركين.

كما اشتمل البرنامج على ورشة لتعلم رياضة القوس والسهم، نُظمت بالتعاون مع وزارة الرياضة، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية وترسيخ قيم الانضباط والتركيز وروح التحدي، إضافة إلى ورشة بعنوان "من الهواية إلى الاحتراف في صناعة الحلويات"، استعرضت أسس إعداد الحلويات وفق أساليب احترافية، بما يشجع الشباب على تطوير مواهبهم والاستفادة منها في مشاريع مستقبلية، إلى جانب ورشة "فن الإلقاء"، التي ركزت على تنمية مهارات التحدث أمام الجمهور، والإلقاء المؤثر، وإعداد المحتوى الموجه لمنصات التواصل الاجتماعي.

واطلع الحضور على عدد من المبادرات والبرامج الشبابية في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة والابتكار وتنمية مهارات المستقبل، إلى جانب مشاريع طلابية عكست روح المبادرة والإبداع لدى المشاركين، ومبادرات تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية.

وقال جاسم البلوشي، مدير إدارة المراكز الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب، إن برنامج "صيف الإمارات 2026" يجسد رؤية المؤسسة في استثمار الإجازة الصيفية لبناء قدرات الشباب وترجمة شعار "نحو جيل أكثر جاهزية"، عبر حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة النوعية التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز جودة الحياة، وتنمية مهارات المشاركين في مجالات متنوعة تشمل الأنشطة الرياضية والبرامج الحياتية وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.

وأضاف أن البرنامج يشهد إقبالاً جيداً من الشباب في المراكز المختلفة، ومن بينها مركز شباب فلج المعلا، مؤكداً حرص المؤسسة على توفير بيئة تعليمية وتفاعلية تتيح للمشاركين اكتساب خبرات جديدة وصقل مهاراتهم في أجواء محفزة تجمع بين التعلم والتطبيق، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق البرنامج هذا العام نجاحاً أكبر، وداعياً أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في أنشطته للاستفادة مما يقدمه من برامج تسهم في تنمية قدراتهم واكتساب المهارات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل.