الدوحة في 15 يوليو/ وام / قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما أعرب سموه - خلال تقديمه واجب العزاء في قصر لوسيل في الدوحة - عن خالص تعازيه ومواساته إلى عموم آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق..سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه قطر وشعبها في فقيدهم.

كما قدم التعازي إلى جانب سموه الوفد المرافق الذي يضم كلاً من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.