الشارقة في 15 يوليو/ وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم، إطلاق "مدار للإعلام" الذراع التجارية والإبداعية لمدينة الشارقة للإعلام "شمس" والمتخصصة في تطوير وإنتاج المحتوى الإعلامي والإبداعي، وذلك في مقر المدينة.

وتعرف سموه على "مدار للإعلام" وتوجهاتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة الصناعات الإعلامية والإبداعية في إمارة الشارقة، ودعم الاستدامة الاقتصادية للقطاع الإعلامي، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب والمشروعات الإعلامية الواعدة، ورؤيتها، وخططها المستقبلية، والخدمات المتكاملة التي تقدمها لدعم قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

واستمع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى شرح حول مجموعة من المبادرات والبرامج الإبداعية المتخصصة، من بينها "نادي الكوميديا"، الذي يوفر منصة داعمة للمواهب الكوميدية وصنّاع المحتوى الشباب، ويسهم في تطوير المحتوى الترفيهي الهادف وتعزيز حضور الفنون الإبداعية المعاصرة في المشهد الإعلامي المحلي.

وشاهد سموه نماذج حية لمحاكاة التصوير في الفضاء وعلى الكواكب، إلى جانب التصوير الترويجي الذي يدعم عمل "مدار للإعلام".

واطلع سموه على وحدات عمل "مدار للإعلام" التي تشمل التدريب والتطوير، وإدارة وسائل الإعلام الاجتماعي والمؤثرين، وإنتاج البودكاست، وكتابة النصوص الدرامية، وخدمات الإنتاج السينمائي وتوفير مواقع التصوير، فضلاً عن خدمات منصة "مدار AI" التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وتصميم المحتوى المرئي والمسموع، بما يجعلها محوراً رئيساً في تطوير المحتوى المستقبلي.

وتأتي "مدار للإعلام" ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع الإعلامي في الإمارة، ودعم مسارات النمو وصناعة المحتوى القائمة على التميز والابتكار، بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية أكثر تنافسية واستدامة.

وتعتمد "مدار للإعلام" نموذجاً مؤسسياً مرناً يقوم على منظومة متكاملة من الخدمات والإمكانات التي طورتها "شمس" خلال السنوات الماضية، وتشمل استوديوهات تصوير حديثة، وغرف تسجيل صوتي ومرئي متطورة، ومساحات مهيأة للبث الرقمي، إلى جانب خدمة المؤثرين التي تعد إحدى أدوات التمكين المهني للمبدعين المحليين.

وتخلل الإطلاق توقيع مذكرتي تفاهم بين "مدار للإعلام" ومثلها راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ومنصة "مرايا" التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومثلها محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشركة "نيكون" الشرق الأوسط ومثلها ناريندرا مينون المدير الإداري لشركة نيكون.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير وإنتاج المحتوى الإعلامي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تأهيل الكفاءات الإعلامية، ودعم استخدام أحدث التقنيات في مجالات التصوير والإنتاج، بما يعزز جودة المحتوى ويرتقي بمنظومة الإعلام والإبداع في إمارة الشارقة.

حضر الإطلاق بجانب سموه كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعمر عبيد الحصان وكيل وزارة الخارجية، وعادل عبدالله علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، واللواء يوسف حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، وعدد من المسؤولين.