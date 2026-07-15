الشارقة في 15 يوليو/ وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، كما تضم المذكرة دائرة المالية المركزية، ومصرف الشارقة الإسلامي، وذلك في مقر المدينة.

وقع مذكرة التفاهم كل من عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وراشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس".

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية والتقنية لدى الأطراف بما يضمن تبادل البيانات والتحقق من المعاملات بصورة آمنة وفعالة، وتمكين المتعاملين من سداد الرسوم والمستحقات الخاصة من خلال القنوات الرقمية المعتمدة وربطها بالخدمات والأنظمة البنكية ذات العلاقة، وتطوير آليات التحصيل الرقمي وربطها بالأنظمة المالية، بما يضمن كفاءة إجراءات التحصيل والتسوية المالية.

وتدعم مذكرة التفاهم توجهات دولة الإمارات وحكومة الشارقة في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية وتكامل الخدمات بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع المصرفي، وتعزيز موثوقية العمليات المالية والتحقق الإلكتروني من المستندات والرسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة.

كما ستعمل المذكرة على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع دورة إنجاز المعاملات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الأطراف بما يخدم تطوير الخدمات الرقمية المشتركة.