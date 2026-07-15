رأس الخيمة في 15 يوليو/ وام / تمكّن قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة من إنقاذ مواطن عالق في منطقة وادي شحة الجبلية، على ارتفاع 2000 قدم.

وقال المقدم الطيار عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوجود مواطن عالق في المنطقة المذكورة، ليتم على الفور توجيه إحدى الطائرات العمودية التابعة للقسم إلى الموقع المحدد، حيث تم إنقاذ الشخص ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية لمعاينته والوقوف على حالته الصحية.

وأكد المقدم الشحي جاهزية واستعداد منتسبي القسم الدائمة للتعامل مع كافة البلاغات الواردة في مختلف الحالات والظروف الجوية، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التوجه للمناطق الجبلية الوعرة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة التي من شأنها الحيلولة دون تعرضهم لأية إصابات أو أعراض صحية مختلفة.