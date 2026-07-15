دبي في 15 يوليو /وام/ افتتح معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، اليوم فعاليات الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، الذي يستمر حتى 17 يوليو الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، بمشاركة أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وتسع مؤسسات للتعليم العالي، وذلك بهدف تمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز فرص التحاقهم بسوق العمل من خلال التعرف إلى المسارات المهنية والفرص الوظيفية المتاحة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة.

وقام معاليه بجولة في أروقة المعرض، رافقه خلالها اللواء الركن عيسى راشد المهيري، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، حيث اطلع على الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج التي تقدمها الجهات المشاركة والهادفة إلى تأهيل مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتمكينهم من الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.

وأكد اللواء المهيري، أن معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الوطنية الأهم والمحرك الرئيس للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل امتداداً لجهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في تمكين المجندين وتعزيز جاهزيتهم للانطلاق نحو مسارات مهنية نوعية تستثمر ما اكتسبوه خلال الخدمة الوطنية من قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية، وتسهم في رفد القطاعات المختلفة بكفاءات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وقال إن أثر الخدمة الوطنية لا يقتصر على فترة أداء الواجب، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية المواطن وتعزيز دوره في خدمة الوطن، مؤكداً مواصلة العمل على توفير فرص نوعية في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب ترسيخ دور المؤسسات كشركاء فاعلين في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات للمستقبل.

ويستهدف المعرض أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة ويوفر منصة متكاملة للتواصل الوظيفي والإرشاد والتطوير المهني بما يعزز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ويقام المعرض برعاية وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه "إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض" عضو في إندكس القابضة وبدعم من "إندكس للإعلام" وأكاديمية أدنوك الفنية ومجموعة إيدج وجامعة كلباء وجامعة الذيد و"سبيس 42" وكليات التقنية العليا و"إس إل بي" ومجموعة بن حموده.