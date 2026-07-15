القاهرة في 15 يوليو / وام / أطلقت جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، دورتها الرابعة (2026–2027)، خلال حفل أُقيم في مقر المنظمة بالقاهرة، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من التنافس المؤسسي والفردي على مستوى الوطن العربي، وترسيخاً لدورها كمنصة عربية رائدة لنشر ثقافة التميز في المالية العامة، وتحفيز الابتكار، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ودعم الاستدامة المالية، ومواكبة تطلعات الحكومات العربية نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكاراً.

وجاء إطلاق الدورة الرابعة بحضور سعادة الدكتور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء، وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الإدارة والمالية العامة من مختلف الدول العربية.

وسبق حفل الإطلاق اجتماع مجلس أمناء الجائزة، الذي شهد اعتماد دليل الدورة الرابعة، بعد مراجعة شاملة لفئات الجائزة، ومعايير التقييم، وآليات المشاركة، والنظام الإلكتروني، بما يعكس حرص المجلس على تطوير الجائزة بصورة مستمرة، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المشاركات من مختلف الدول العربية وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجوائز المالية.

كما ناقش المجلس مراحل تنفيذ الدورة الجديدة، التي تشمل التعريف بالجائزة، وفتح باب التسجيل، وتنظيم الورش التعريفية، واستقبال طلبات الترشح، وعمليات التقييم والتحكيم، وصولاً إلى اعتماد النتائج وإعلان الفائزين وتكريمهم، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في جميع مراحل الجائزة، ويعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة في المالية العامة.

وشهد حفل الإطلاق استعراض رؤية الجائزة ورسالتها، وأبرز مستجدات الدورة الرابعة، إلى جانب التعريف بفئاتها، ومعاييرها، وآلية المشاركة إلىجانب عرض فيلم تعريفي عن الجائزة، أعقبه نقاش مفتوح مع المشاركين، في تأكيد لدورها في نشر ثقافة الجودة والتميز، وتحفيز الابتكار، وتطوير الأداء المؤسسي والمالي في الجهات الحكومية العربية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن إطلاق الدورة الرابعة يمثل محطة جديدة في مسيرة الجائزة، ويجسد التزامها المستمر بدعم التميز المالي، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير منظومة المالية العامة في الدول العربية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ ثقافة التميز، والاستثمار في المعرفة، وبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.

وقال: حرصنا في الدورة الرابعة على تطوير دليل الجائزة ومعاييرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الإدارة المالية الحكومية، ويعزز الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم، ويوفر بيئة تنافسية تحفز المؤسسات والأفراد على تقديم مبادرات وتجارب نوعية قابلة للتطبيق والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة المالية العامة على مستوى الوطن العربي، ويعزز تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات بين المؤسسات الحكومية.

وأضاف: لم تعد الجائزة تقتصر على تكريم المتميزين، بل أصبحت منصة عربية لتبادل المعرفة، وصناعة التميز، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات، بما يدعم تطوير السياسات المالية، ويرفع كفاءة إدارة المال العام، ويواكب تطلعات الحكومات العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ونواصل العمل على تطوير الجائزة لتكون مرجعاً عربياً رائداً في نشر أفضل الممارسات في المالية العامة، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تمكين المعرفة والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة أصبحت إحدى المبادرات العربية الرائدة في مجال الإدارة والمالية العامة، لما تؤديه من دور في نشر ثقافة التميز، وتشجيع الابتكار، وإبراز التجارب الحكومية الناجحة، وتحفيز المؤسسات على تبني أفضل الممارسات في الإدارة المالية.

وقال: تمثل الجائزة نموذجاً ناجحاً للشراكة العربية الهادفة إلى تطوير الفكر المالي والإداري، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية، وإيجاد منصة تجمع الخبرات والتجارب المتميزة، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة، ويواكب تطلعات الحكومات العربية نحو التطوير المستدام.

وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواصل تعاونها مع حكومة الشارقة لتطوير الجائزة، وتوسيع نطاق أثرها على المستوى العربي، بما يعزز مكانتها كمرجع عربي للتميز في المالية العامة.

وتضم الدورة الرابعة 24 فئة، تشمل 12 فئة مؤسسية و12 فئة فردية، تغطي مختلف مجالات المالية العامة، من بينها التميز في الإدارة المالية، والأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والابتكار المالي، وإدارة المشاريع المالية، والرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر، والاستدامة المالية، والخدمات المالية، والبحث العلمي، والتدريب المالي، إلى جانب فئات مخصصة للقيادات والخبراء والباحثين والعاملين في القطاع المالي الحكومي العربي، بما يعزز التنافس الإيجابي، ويشجع على إبراز التجارب الرائدة وتبادل المعرفة.

وتعتمد الجائزة منظومة تقييم متكاملة تستند إلى معايير علمية واضحة، تشمل القيادة، والتشريعات والسياسات، والأنظمة والتطبيقات المالية، وكفاءة العمليات والخدمات، والنتائج ومؤشرات الأداء، والتحسين المستمر واستشراف المستقبل، مع إلزام الجهات المشاركة بتقديم الأدلة والوثائق التي تثبت تحقيقها لمتطلبات كل معيار، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والعدالة في التقييم، أما الفئات الفردية، فتُقيَّم وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل إدارة الأداء والنمو، والإنجازات المتفردة، والتطوير والبحث العلمي.

وتستند جائزة الشارقة في المالية العامة إلى رؤية تتمثل في أن تكون "جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة"، فيما تنطلق رسالتها من تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم بناء القدرات والكفاءات، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات المالية العربية، وترسيخ مفاهيم الابتكار والحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام.

واختُتم حفل الإطلاق بدعوة المؤسسات الحكومية والكوادر المالية والبحثية في مختلف الدول العربية إلى المشاركة في الدورة الرابعة، والاستفادة من المنصة التي توفرها الجائزة لإبراز التجارب الرائدة، وتبادل الخبرات، والإسهام في تطوير منظومة المالية العامة، بما يعزز ثقافة التميز المؤسسي، ويدعم مسيرة التطوير الحكومي والعمل العربي المشترك.

وستبدأ الجائزة في استقبال طلبات الترشح اعتباراً اليوم 15 يوليو 2026، وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع البدء في تنفيذ أنشطة التعريف بالجائزة، والقيام بجولات تعريفية في جميع الدول العربية، بما يساند المشاركين في إعداد ملفات الترشح، ويدعم التدريب المالي من خلال الدورات التدريبية في المالية العامة المصاحبة لجولات التعريف، كما سيتم التعاون مع سفراء الجائزة من الفائزين في الدورات السابقة، للتعريف بالجائزة ونشر رسالتها، وعقد العديد من الأنشطة التعريفية والتوعوية حول إعداد الملفات، ونقل تجاربهم المتميزة في المشاركة في الجائزة.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الدورة نقطة انطلاق جديدة للجائزة، في ضوء تراكم الخبرات المكتسبة من ثلاث دورات ناجحة، شملت العديد من نقاط القوة، واستطلاعات رأي الفئات المستهدفة، والصدى الإعلامي، إلى جانب عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مما أسهم في إعداد نموذج جديد ومتميز يلبي طموحات المتميزين، ويحافظ على النجاحات السابقة.

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