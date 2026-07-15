محمد الشرقي يشهد تخريج 112 طالبا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة ويهنئهم بنجاحهم

الفجيرة في 15 يوليو / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في قطاع التعليم، وتمكين الكفاءات الوطنية بالمعارف والمهارات المتقدمة، بما يسهم في دعم مسيرة الريادة والتنافسية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة حفل تخريج دفعة عام 2026 من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة، والبالغ عددها 112 خريجا، من ضمنهم الطالب راشد الظنحاني الأول على مستوى الدولة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة.

ونوّه سموه، أن ما تشهده منظومة التعليم في الإمارة من تطورٍ مستمر يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى ترسيخ منظومة تعليمية مُتقدمة، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وبارك سموه للخريجين وأسرهم بتحقيق هذا النجاح الدراسي، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية القادمة، والإسهام بفاعلية في خدمة الوطن ومسيرة تقدمه.

ويأتي تخريج دفعة عام 2026 من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة تتويجا لرحلة أكاديمية وتطبيقية، تلقى خلالها الخريجون برامج تعليمية متخصصة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يعزز جاهزيتهم لمواصلة التعليم العالي أو الانخراط في سوق العمل، انسجاما مع رؤية الدولة في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التقنية والمهنية التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية.

حضر الحفل سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إلى جانب عددٍ من المسؤولين والقيادات، وأولياء أمور الخريجين.