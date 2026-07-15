بنحو 590 ألف زائر.. سوق الجبيل بالذيد يرسخ مكانته كوجهة تجارية رائدة في المنطقة الوسطى

الشارقة في 15 يوليو / وام / استقبل سوق الجبيل بالذيد، التابع لشركة الشارقة لإدارة الأصول وهي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، نحو 590 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2026، ليواصل بذلك ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأسواق الحيوية في المنطقة الوسطى.

ويسهم هذا الإقبال المتزايد في دعم الحركة التجارية وتوفير المنتجات الغذائية الطازجة، مما يعزز الأمن الغذائي ويلبي احتياجات سكان المنطقة وزوارها.

وأكد طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، أن الإقبال المتواصل على السوق يعكس حجم الثقة التي يحظى بها لدى الزوار، مشيراً إلى نجاح الجهود المبذولة لتوفير بيئة تسوق متكاملة تلبي احتياجات المجتمع، وأوضح أن السوق يقدم دعماً كبيراً للمنتج المحلي، ويتيح للمزارعين تمكيناً فعالاً لتسويق منتجاتهم ضمن بيئة منظمة وعصرية.

ويأتي هذا الأداء المتميز ضمن المساعي المستمرة لتعزيز جودة الخدمات وتوفير بيئة تسوق حديثة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الوسطى.

وتنسجم هذه الجهود بشكل تام مع رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير الأسواق الحديثة، والارتقاء بتطلعات المتسوقين، ودعم استدامة القطاع التجاري.