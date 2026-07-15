الشارقة في 15 يوليو / وام / قدمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات مالية داخل الدولة بقيمة بلغت 63.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتوزعت هذه المبالغ لتدعم استقرار الأسر والمحتاجين، حيث شملت 45 مليون درهم للمساعدات المقطوعة، و11.5 مليون درهم للبرامج الموسمية، و6.7 مليون درهم للمساعدات الشهرية، بالإضافة إلى حزمة أخرى من المساعدات التي تم تقديمها للمستحقين.

وأكد عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن المساعدات الداخلية تمثل أولوية رئيسية للجمعية، حيث تحمل قيماً ذات تأثير مباشر في حياة المستفيدين، وتستهدف إسعادهم وتحقيق الاستقرار المعيشي والترابط الأسري وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

وأوضح أن المساعدات المقطوعة استهدفت قطاعات حيوية، حيث تم تخصيص 23.3 مليون درهم للمساعدات العلاجية لدعم 799 حالة مرضية، وتقديم مساعدات سكنية بقيمة 10 ملايين درهم لصالح 1066 مستفيداً شملت ترميم وصيانة وتأثيث المنازل.

كما تضمنت هذه الفئة مساعدات دراسية بقيمة 6.9 مليون درهم لسداد رسوم 1108 طلاب من أبناء الأسر المتعففة، إلى جانب تخصيص 3 ملايين درهم ضمن مشروع تفريج الكربة لسداد مديونيات 325 حالة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن مصروفات البرامج الموسمية شملت مشاريع حملة "جود" الرمضانية، وحملة الشتاء، ومشاريع حملة عيد الأضحى التي وفرت 3450 أضحية استفاد منها 34500 شخص من سكان الإمارات.

وتضمنت المبادرات الإضافية توزيع 15 ألف وجبة إطعام للعمال بتكلفة 225 ألف درهم، وإيفاد نحو 140 شخصاً من ذوي الدخل المحدود لأداء فريضة الحج.

وإلى جانب ذلك، تكفلت الجمعية بديون 15 معسراً على ذمة قضايا مالية بقيمة 700 ألف درهم، ووفرت العلاج لثلاث حالات مرضية بتكلفة 300 ألف درهم، بالإضافة إلى تقديم 700 جلسة لمرضى فشل الكلى في عيادة الشارقة الخيرية.