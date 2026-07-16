مقتل 3 رجال شرطة وإصابة 20 في شمال غربي باكستان

إسلام آباد في 16 يوليو/وام/ قُتل ثلاثة من رجال الشرطة وأُصيب 20 آخرون في كمين نصبه مسلحون لقافلة أمنية، وهجوم انتحاري استهدف مركزًا للشرطة في شمال غربي باكستان، يوم الأربعاء.

وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم الأول وقع في مقاطعة دير العليا بإقليم خيبر بختونخوا، حيث نصب مسلحون كمينًا لقافلة أمنية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 15 آخرين.

وبعد ساعات، صدم انتحاري بمركبة مفخخة مركزًا للشرطة في مدينة بنو، الواقعة أيضًا في إقليم خيبر بختونخوا، ما أدى إلى إصابة خمسة من رجال الشرطة على الأقل، فيما لم تُسجل أي وفيات على الفور.

-خلا-