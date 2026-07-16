دبلوماسية بنغلادشية تترأس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان

نيويورك في 16 يوليو/وام/ عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسية البنغلادشية رباب فاطمة ممثلةً خاصة له في أفغانستان، ورئيسةً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما".

وتشغل رباب فاطمة حاليًا منصب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون أقل البلدان نموًا، والدول النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمين العام أن رباب فاطمة تتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في العمل الحكومي والدولي، تشمل الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، وصياغة السياسات، والمناصرة، والتخطيط للبرامج وتنفيذها.

وستخلف رباب فاطمة في منصبها الجديد الكندية جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص لبعثة "يوناما"، التي كانت تتولى رئاسة البعثة بالإنابة.

-نيو-