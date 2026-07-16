تراجع المؤشرات اليابانية متأثرة بانخفاض أسهم شركات الرقائق

طوكيو في 16 يوليو /وام/ تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم ،حيث انخفض مؤشر "⁠نيكي " بأكثر من ثلاثة بالمئة ، متأثرا بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية .

وانخفض المؤشر نيكي 3.1 بالمئة إلى 66597.62 نقطة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة ،كما تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.2بالمئة إلى 4039.07 نقطة.

وكان سهم "كيوكسيا" المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين ‌على المؤشر نيكي، إذ هوى 13.5 بالمئة. وانخفض سهم "أدفانتست" ⁠المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.1 بالمئة، ​ونزل سهم مجموعة "سوفت بنك"، ⁠وهي تكتل استثماري في مجال التكنولوجيا، 7.2 بالمئة.

-خلا-