فاليتا في 16 يوليو/ وام/ بحث معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي كارميلو أبيلا، رئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر ثقافة التسامح والسلام، ودعم العمل البرلماني الدولي الهادف إلى ترسيخ الحوار والتعايش بين الشعوب.

هنأ الجروان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان المالطي بالعاصمة فاليتا، معالي كارميلو أبيلا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الوطنية، واستعرض أبرز مبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام، والدور الذي يضطلع به البرلمان الدولي للتسامح والسلام في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع التعاون بين البرلمانات الوطنية.

من جانبه، أكد معالي رئيس مجلس النواب المالطي، حرص البرلمان على مواصلة التعاون مع المجلس ودعم مبادراته الرامية إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة.

كما التقى معالي أحمد بن محمد الجروان، معالي غلين بيدنغفيلد، وزير الداخلية في جمهورية مالطا، في مكتبه بالعاصمة فاليتا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية ترسيخ قيم التسامح والسلام والحوار ودعم المبادرات الدولية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتعايش بين الشعوب.

وهنأ الجروان معالي غلين بيدنغفيلد بمناسبة تعيينه وزيرا للداخلية في الحكومة المالطية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح، فيما أعرب الوزير عن اعتزازه باستمرار علاقته بالمجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكدًا دعمه لرسالته وأهدافه في نشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز الحوار بين البرلمانات والشعوب.