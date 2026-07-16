الظفرة في 16 يوليو/ وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجناح ميداني وفي تأمين فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو 2026 بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة ودعم الفعاليات التراثية والمجتمعية، إذ يعد المهرجان من أبرز الفعاليات التراثية التي تحتفي بمنتجات النخيل والموروث الإماراتي الأصيل.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على دعم وتأمين الفعاليات التراثية والمجتمعية التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها حاضنة للمهرجانات والبرامج الثقافية، لما تمثله من دور مهم في استدامة التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، إلى جانب إسهامها في تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تشارك في المهرجان من خلال جناح ميداني متكامل يضم عددًا من الإدارات الشرطية، بهدف تقديم الخدمات الشرطية والتوعوية والإرشادية، والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يعزز جهودها في إسعاد المجتمع ونشر الثقافة الأمنية بين الزوار، مثمنًا الشراكة المستمرة مع هيئة أبوظبي للتراث في إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن مديرية شرطة منطقة الظفرة كثفت من جهودها الميدانية لتأمين موقع الحدث، عبر تنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير الدوريات الشرطية لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتقديم الدعم والإرشادات اللازمة للزوار، بما يضمن توفير بيئة آمنة تمكن الجميع من الاستمتاع بفعاليات المهرجان بكل راحة واطمئنان.