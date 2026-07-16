1.1 مليار درهم تداولات عقارية بـ "الوسطى والشرقية" خلال النصف الأول

الشارقة في 16 يوليو/ وام/ سجل القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية بإمارة الشارقة، أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو 1.1 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية هذه المدن وتنامي حضورها على خارطة الاستثمار العقاري في الإمارة.

وأظهر تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إنجاز 16,310 معاملات عبر فروع الدائرة، فيما وصلت المساحة الإجمالية المتداولة ضمن معاملات البيع إلى 37 مليون قدم مربع، بما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري وتنوعه في مدن ومناطق الوسطى والشرقية.

وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن المنطقتين الوسطى والشرقية أصبحتا اليوم تشكلان جزءاً أساسياً من المشهد العقاري في الإمارة، بعد أن نجحتا في استقطاب اهتمام متزايد من المستثمرين خلال النصف الأول من عام 2026.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس ثمار الخطط التنموية لحكومة الشارقة التي ركزت على تطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة، إلى جانب توسيع نطاق المشاريع العمرانية التي تلبي احتياجات السوق وتواكب الطلب المتنامي.

وأضاف أن النشاط العقاري لم يعد يتركز في مناطق بعينها، بل نشهد توسعاً واضحاً في خريطة الاستثمار ليشمل مدناً ومناطق جديدة تمتلك مقومات نمو قوية، لافتا إلى مواصلة الدائرة دعم هذا التوجه عبر تطوير منظومة خدماتها، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة المعاملات وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عقارية تتمتع بفرص استثمارية متنوعة ومستدامة.

وتصدرت مدينة كلباء حجم التداولات النقدية بقيمة 513 مليون درهم، بما يعادل 45.5% من إجمالي تداولات الأفرع باستثناء فرع مدينة الشارقة، تلتها المنطقة الوسطى بـ398 مليون درهم بنسبة 35.3%، ثم مدينة خورفكان بـ 190.9 مليون درهم بنسبة 0.6%، فيما سجلت مدينة دبا الحصن تداولات بلغت 25 مليون درهم، شكلت 2.3% من إجمالي تداولات الأفرع.

وأشار المنصوري إلى أن معاملات البيع في الأفرع شهدت أداءً متفاوتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استحوذت المنطقة الوسطى على النصيب الأكبر بتسجيل 3,928 معاملة بيع، ما يعكس الزخم الذي تشهده السوق العقاري فيها، وجاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بـ272 معاملة بيع، تلتها مدينة كلباء بـ154 معاملة، فيما سجلت مدينة دبا الحصن 12 معاملة بيع خلال الفترة ذاتها.

وسجلت الرهونات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية قيمة بلغت 335 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، عبر 452 معاملة رهن، ما يعكس استمرار النشاط التمويلي في السوق العقارية.

واستحوذت مدينة كلباء على النصيب الأكبر بـ239 معاملة رهن، تلتها مدينة خورفكان بـ121 معاملة، ثم المنطقة الوسطى بـ82 معاملة، فيما سجلت مدينة دبا الحصن 10 معاملات رهن خلال الفترة ذاتها.