أدنوك للتوزيع تنال الجائزة الذهبية العالمية لسلامة أساطيل المركبات من "RoSPA" 

أبوظبي في 16 يوليو/ وام/ أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، اليوم، فوزها بالجائزة الذهبية لسلامة أساطيل المركبات من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع تجزئة الوقود في الدولة، وأول شركة ضمن مجموعة أدنوك تنال هذه الجائزة المرموقة.

وتُعد هذه الجائزة أول تكريم عالمي تحصده "أدنوك للتوزيع" في مجال الصحة والسلامة والبيئة، في إنجازٍ سبّاق يُجسّد التقدّم الذي أحرزته الشركة في مسيرتها نحو بناء منظومة عالمية المستوى للصحة والسلامة والبيئة، بما يعزز مكانتها بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال السلامة التشغيلية.

ويعكس التكريم التزام "أدنوك للتوزيع" بمواصلة الارتقاء بمعايير السلامة وتعزيز أداء الصحة والسلامة والبيئة، وتقديم خدمات مسؤولة لملايين العملاء.

كما يعزز طموح الشركة في الارتقاء بمعايير السلامة على مستوى قطاعي التنقّل والتجزئة في المنطقة، مدفوعة بثقافة مؤسسية راسخة يتبناها موظفوها وتقوم على الالتزام الكامل بالصحة والسلامة والبيئة ودعم سلامة المجتمع.

ويصادف عام 2026 الذكرى السبعين لإطلاق جوائز "RoSPA"، التي انطلقت كفعالية محدودة لتكريم الشركات التي تضع سلامة العاملين في المملكة المتحدة على رأس أولوياتها، قبل أن تتطور لتصبح أكبر وأرفع برنامج جوائز للصحة والسلامة على مستوى العالم.

واستقطبت جوائز عام 2026 نحو 2,000 مشاركة من ما يقارب 60 دولة.