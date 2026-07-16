أبوظبي في 16 يوليو/ وام/ أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن استلام التزام تمويلي من مؤسسة إنفست إندستريال بدعم المنح الدراسية والأبحاث الأكاديمية في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك بقيمة مليون دولار أمريكي.

وتمثل المنحة علامة فارقة في النمو المستمر للكلية، وتعكس التزاماً مشتركاً بتوسعة الفرص التعليمية، وتعزيز الأبحاث المؤثرة، وتطوير الجيل المقبل من قادة الأعمال للمساهمة في اقتصاد المعرفة.

وأعرب فابيو بيانو، نائب رئيس الجامعة بالإنابة، عن امتنانه لمؤسسة إنفست إندستريال على هذا الدعم السخي، الذي يبني على شراكة طويلة الأمد متجذرة والتزام مشترك بالتعليم والتأثير طويل الأمد.

وأكد أن هذا الالتزام يعزز قدرة كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي على إعداد قادة يتحلون بعمق التفكير والرؤية العالمية للمساهمة بشكل فعال في قطاع الأعمال والمجتمع، كما تدعم جهود الكلية لتشكيل الجيل المقبل من المواهب القيادية في الدولة وخارجها.

ويستقطب برنامج كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، نخبة من المهنيين العالميين، وهو يتميز بكونه برنامج ماجستير إدارة أعمال مكثف يستغرق عاماً واحداً يتضمن تعليماً عالمياً رفيع المستوى، وفرص تدريب مهني في مؤسسات رائدة على مستوى الدولة.

وينال خريجو البرنامج شهادة ماجستير إدارة الأعمال معتمدة بالكامل من كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي، لينضموا بذلك إلى شبكة عالمية من الخريجين في أكثر من 130 بلداً حول العالم.