أبوظبي في 16 يوليو/ وام/ تتواصل أنشطة وفعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، من خلال 50 مقرا على مستوى الدولة بمشاركة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات والمراكز الثقافية والجامعات الإماراتية، تحت شعار "فخورين بالإمارات"، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وشهد الأسبوع الثاني من الأنشطة، تنظيم سلسلة واسعة من الرحلات الثقافية والتراثية والترفيهية وصلت إلى 44 رحلة إلى 26 وجهة مختلفة شارك بها أكثر من 9200 من الطلاب والطالبات المشاركين في البرامج الصيفية بمختلف إمارات الدولة، إضافة إلى عدد من الأسر وأولياء الأمور، وذلك بهدف إثراء معارف الطلبة وتنمية مهاراتهم، وتعزيز تفاعلهم مع الموروث الثقافي والبيئة المحلية، وتوفير تجارب تعليمية ممتعة تجمع بين الترفيه والتعلم.

وقال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن إطلاق سلسلة واسعة من الرحلات الثقافية والترفيهية والعلمية والمعرفية، تأتي بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حرصا منه على أن تتعرف الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات على تاريخها وكنوز وطنها الثقافية والتاريخية والتراثية.

وأوضح أن الرحلات شملت زيارات إلى المتاحف الوطنية، والقلاع والحصون التاريخية، والمعارض الثقافية والتراثية، والمواقع الحضارية، إلى جانب عدد من المعالم الوطنية التي تجسد مسيرة الدولة وإنجازاتها، بما يتيح للطلبة التعرف عن قرب على تاريخ الإمارات، وإرثها الثقافي، وقيمها الأصيلة.

وذكر أنه يستفيد من نشاط الرحلات آلاف الطلبة، باعتبار الرحلات تمثل أحد أهم المحاور التطبيقية للبرنامج، إذ تسهم في نقل المعرفة من القاعات إلى الواقع، وتمنح المشاركين فرصة معايشة التاريخ الإماراتي، والتعرف إلى الإنجازات الحضارية التي حققتها الدولة، فضلاً عن تعريفهم بالموروث الشعبي، والعمارة التقليدية، والعادات والتقاليد الأصيلة التي شكلت ركائز الهوية الوطنية الإماراتية.

وأوضح القرقاوي أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن ولا سيما ما يتعلق بأنشطة الرحلات، لا تقتصر على الجانب الترفيهي، وإنما تعتمد منهجا يربط بين الثقافة والمعرفة والتجربة العملية، حيث يشارك الطلبة في أنشطة تعريفية وورش تفاعلية داخل المتاحف والمواقع التراثية، بما يسهم في ترسيخ المعلومات وتنمية الحس الوطني لديهم، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية تجاه المحافظة على الإرث الثقافي للدولة، وتسهم الزيارات في تعزز إدراكهم للدور الذي لعبه الآباء والأجداد في بناء الوطن، وصولاً إلى النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة اليوم في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الرحلات تسهم كذلك في تنمية مهارات الطلبة في الملاحظة والاستكشاف والعمل الجماعي، وتشجعهم على الحوار والتفاعل مع المختصين في المتاحف والمراكز الثقافية، بما يحول الزيارة إلى تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والمتعة.

وتحظى البرامج الصيفية لصندوق الوطن بإقبال واسع من الطلبة وأولياء الأمور، إذ زادت الأعداد بشكل ملحوظ في الأسبوع الثاني من البرامج، لما توفره من بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة تجمع بين المعرفة، واكتشاف المواهب، وترسيخ القيم الوطنية، وتعميق ارتباط الناشئة بتاريخ الإمارات وحضارتها الممتدة.