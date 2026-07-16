بلدية العين تنظم فعالية لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي

العين في 16 يوليو/ وام/ انطلقت اليوم فعالية "منتجات مزارعنا 2026"، التي تنظمها بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة عمليات خدمات المجتمع، وتستمر حتى 18 يوليو الجاري في قاعة أفراح الهير، من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً.

وتأتي الفعالية في إطار جهود البلدية لدعم المزارعين المحليين، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وقال محمد العامري، رئيس قسم خدمات المجتمع في مركز التواجد البلدي بالهير، إن الفعالية تهدف إلى توفير منصة للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية لعرض منتجاتهم المحلية وتسويقها، بما يعزز تنافسيتها ويبرز جودتها، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على اقتناء المنتجات الزراعية الوطنية.

وأضاف أن دعم المنتجات الزراعية المحلية يسهم في تمكين المزارعين وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، فضلًا عن دعم منظومة الأمن الغذائي، وترسيخ ثقافة استهلاك المنتج المحلي، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الفعالية تتضمن مجموعة متنوعة من الأركان المخصصة لعرض المنتجات الزراعية، إلى جانب تنظيم أنشطة مجتمعية وتجارب تفاعلية تسهم في تعريف الزوار بأهمية الزراعة المحلية ودورها في المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد المحلي.

وتندرج الفعالية ضمن مبادرات البلدية الرامية إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ودعم المشاريع والمبادرات الزراعية المحلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة الغذائية والبيئية.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى زيارة الفعالية والاستفادة من الأنشطة المصاحبة، والتعرف إلى المنتجات التي يقدمها المزارعون المحليون، بما يعكس أهمية القطاع الزراعي ودوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة.