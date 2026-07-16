أبوظبي في 16 يوليو / وام / بحث وفد من حكومة الفجيرة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، سبل تنفيذ مشروع الأرشيف في الإمارة، ضمن جهود حكومة الفجيرة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة الوثائق والأرشيف وفق أفضل الممارسات الوطنية.

واستعرض الجانبان آليات تنفيذ المشروع في مجالات الحوكمة والسياسات وإدارة المقتنيات والأرشفة الرقمية، بما يسهم في حفظ الذاكرة المؤسسية، ودعم التحول الرقمي والاستدامة.

كما اطلع الوفد على المتطلبات القانونية المنظمة لإدارة الوثائق، وبرنامج الزيارات الميدانية الذي ينفذه الأرشيف والمكتبة الوطنية للجهات الحكومية، إضافة إلى أبرز التوصيات المتعلقة بإنشاء وحدات متخصصة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وأرشفة الوثائق رقمياً، وتعزيز تأهيل الكوادر الوطنية.

وتجول الوفد في مرافق الأرشيف والمكتبة الوطنية، شملت قاعتي الشيخ زايد بن سلطان والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، اللتين تضمان وثائق وصوراً تاريخية توثق محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات.