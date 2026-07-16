علي النعيمي يلتقي سفيري النمسا وصربيا لدى دولة الإمارات

أبوظبي في 16 يوليو / وام / التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، كلا على حدة، سعادة الدكتور إتيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وسعادة فلاديمير ماريتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة.

حضر اللقاءين أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية سعادة كل من: سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء المجلس.

وأكد معاليه أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهوريتي النمسا وصربيا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية، والطاقة، والبيئة، والتعليم.

وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية في توطيد العلاقات بين البرلمانات والدفع بها إلى آفاق أرحب، منوهين بالدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في دعم الدبلوماسية الرسمية، وحرص المؤسسات البرلمانية في دولة الإمارات والنمسا وصربيا على تعزيز التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.

كما ناقش اللقاءان تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي، ولاسيما ما يتعلق بمبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة في حل المنازعات الدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية، وانسيابية حركة التجارة الدولية.